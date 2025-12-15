أسهم يوفنتوس تقفز بعد رفض عائلة أنييلي عرض «تيثر» للعملات المشفرة



ارتفعت أسهم نادي يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بنسبة 17% تقريباً، بعد رفض عائلة أنييلي يوم السبت الماضي عرضاً مفاجئاً من مجموعة تيثر للعملات المشفرة، قدرت قيمة النادي بما يزيد قليلاً على مليار يورو (1.2 مليار دولار).

وعقب حصده 36 لقباً للدوري المحلي، بات يوفنتوس أكثر أندية كرة القدم الإيطالية نجاحاً لكنه تعثر منذ فوزه بلقبه التاسع على التوالي عام 2020، ويحتل الآن المركز الخامس في الدوري.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن أسهم يوفنتوس فقدت 57 % من قيمتها على مدار السنوات الخمس الماضية.

وساعدت ملكية يوفنتوس، الذي كان في يوم من الأيام نادياً لنجوم مثل ميشيل بلاتيني وروبرتو باجيو وأليساندرو ديل بييرو وكريستيانو رونالدو، عائلة أنييلي، العائلة التي أنشأت شركة فيات لصناعة السيارات، على بناء شعبيتها في إيطاليا.

ويأتي العرض المقدم من تيثر في وقت محفوف بالمخاطر بالنسبة لعائلة أنييلي.

خطة استثمارية

ودخلت العائلة، التي غالباً ما يطلق عليها لقب العائلة المالكة في إيطاليا، في محادثات لبيع شركة (جي.ئي.دي.أي)، ناشر صحيفتي لا ريبابليكا ولا ستامبا الإيطاليتين، مما أثار إضرابات ومخاوف بشأن الوظائف في صناعة الإعلام المحلية.

وفي الوقت ذاته، أدت المشكلات في أصولها الرئيسية، شركة ستيلانتس للسيارات إلى توتر العلاقات مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، مما دفع شركة صناعة السيارات قبل عام للإعلان عن خطة استثمارية في البلاد لزيادة الإنتاج المحلي.

تيثر تتعهد بالاستثمار في النادي

ارتفع سهم يوفنتوس اليوم إلى أعلى مستوى له منذ 25 نوفمبر الماضي بعد أن قالت شركة إكسور القابضة التابعة لعائلة أنييلي إنها لا تنوي بيع أي من أسهمها في النادي الذي يتخذ من تورينو مقراً له رغم أن العرض ينطوي على زيادة بنسبة 21 بالمئة عن سعر الإغلاق يوم الجمعة الماضي.

ويشغل الإيطالي باولو أردوينو، أحد مشجعي يوفنتوس، منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة تيثر التي استحوذت على حصة تزيد على عشرة بالمئة في النادي.

وفي بيانها الصادر في وقت متأخر يوم الجمعة الماضي، قالت تيثر التي تتخذ من السلفادور مقراً لها إنها مستعدة لاستثمار ما يصل إلى مليار يورو لدعم التطور الرياضي والتجاري ليوفنتوس.

ويضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) حداً أقصى للمبالغ التي يمكن للأندية إنفاقها على انتقالات اللاعبين والأجور كنسبة من إيراداتها، مما يجعل من الصعب على الملاك الجدد إنفاق مبالغ كبيرة للغاية لمتابعة التطور السريع للنتائج في الملعب.