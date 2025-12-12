العملات المشفرة تقلّص خسائرها

قلّصت العملات الرقمية المشفرة من خسائرها خلال تعاملات أمس، في إشارة جديدة إلى اضطراب السوق، بعدما خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وتراجعت «بتكوين» بنسبة 3.3% إلى 90.219 ألف دولار، وهبطت العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية بما يصل إلى 4.4% لتصل إلى 88135 دولاراً، الأربعاء، متراجعة إلى ما دون المتوسط لنطاق التداول بين نحو 100 ألف و80 ألف دولار الذي حافظت عليه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وانخفضت «إيثريوم» 5.8% إلى 3191.31 دولاراً، وكذلك هبط سعر كل من «ريبل» بنسبة 1.65% عند 2.013 دولار، و«دوج كوين» 6.83% لتسجل 13.77 سنتاً.

في غضون ذلك، خفض بنك «ستاندرد تشارترد» هذا الأسبوع توقعاته لسعر البتكوين بنهاية هذا العام إلى 100 ألف دولار، بدلاً من تقديره السابق عند 200 ألف دولار، وقال الرئيس العالمي لأبحاث الأصول الرقمية لدى البنك، جيف كندريك: «نعتقد أن سعر البتكوين في المستقبل سيعتمد بشكل أساسي على عامل واحد فقط وهو صناديق المؤشرات المتداولة»، وذلك حسبما نقلت «رويترز».

وتشهد بتكوين حالة من الضعف بعد موجة بيع استمرت أسابيع بدأت مطلع أكتوبر، أعقبها حدث تصفية واسع النطاق محا نحو 19 مليار دولار من المراكز المدعومة بالرافعة المالية.

واستحوذت «ستراتيجي»، المتخصصة في حيازة «بتكوين» ويديرها مايكل سايلور، على 10,624 وحدة بقيمة 962.7 مليون دولار بين 1 و7 ديسمبر، في أكبر عملية شراء تنفذها الشركة منذ يوليو، لكن ذلك لم ينجح في إبقاء سعر العملة فوق 94 ألف دولار.

وتشير بيانات منصة «ديريبِت» (Deribit) التابعة لشركة «كوين بيس» (Coinbase) إلى أن عقود الخيارات المفتوحة التي تنتهي في أواخر ديسمبر قفزت كثيراً مقارنة بالعقود الأطول أجلاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى إقدام التجار على بيع العقود لجني علاوات، بناء على توقعات بانخفاض التقلبات في الأجل القريب.