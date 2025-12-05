تباين العملات المشفرة مع تخارج الاستثمارات من صناديق البيتكوين

تباينت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة، مع تخارج رؤوس الأموال من صناديق البيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة، في ظل ترقب بيانات التضخم الأمريكية.

وانخفضت بيتكوين بنسبة 0.25 %، إلى 92080.69 دولاراً خلال التعاملات، وفقاً لبيانات «كوين ماتريكس»، وارتفعت الإيثريوم بنسبة 0.75 %، إلى 3155.12 دولاراً، كما انخفضت كل من الريبل بحوالي 0.95 %، عند 2.08 دولار، والدوج كوين 0.6 %، إلى 14.64 سنتاً.

وتبلغ القيمة السوقية للعملات المشفرة 3.13 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 122.6 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

وبحسب بيانات «سوسوفاليو»، تخارجت رؤوس الأموال من صناديق البيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة بقيمة 194 مليون دولار يوم الخميس، وهو أكبر تخارج يومي في أسبوعين.