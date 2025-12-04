تباين العملات المشفرة.. وبيتكوين فوق 93 ألف دولار

تباينت أسعار العملات المشفرة، خلال تعاملات الخميس، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية، للبحث عن إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقبل.

وخلال التعاملات صعدت بيتكوين 0.45% إلى 93490.2 دولاراً، وفقاً لبيانات «كوين ماتريكس»، وارتفعت الإيثريوم بنسبة 2.20% إلى 3201.97 دولار، كما انخفضت كل من الريبل بحوالي 0.9% عند 2.17 دولار، والدوج كوين 1.4% إلى 15.01 سنتاً.

وقال «مايكل سايلور»، رئيس مجلس إدارة «استراتيجي» - أكبر حائز مؤسسي للبيتكوين في العالم- إن الشركة تتواصل مع «إم إس سي آي» بشأن قرار مرتقب حول استبعاد الشركات، التي تعتمد على العملات المشفرة في نماذج أعمالها من المؤشرات، وفق وكالة «رويترز».

كما يترقب المستثمرون صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي - مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي- لشهر سبتمبر غداً، قبل اجتماع البنك المركزي، لبحث أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.