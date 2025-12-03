بينانس تعلن تعيين يي هي (‏Yi He‏) رئيسة تنفيذية مشاركة مع اقتراب عدد مستخدميها من ‏‏300 مليون حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 3 ديسمبر 2025: أعلنت بينانس، أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد ‏المستخدمين، اليوم، ومع انطلاق فعاليات "أسبوع بلوكتشين من بينانس"، عن تعيين الشريكة المؤسسة، يي هي (‏Yi He‏)، في منصب الرئيسة ‏التنفيذية المشاركة.‏

وبهذه المناسبة، قال ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي المشارك في بينانس: "لعبت يي دورًا محوريًا ضمن فريق القيادة التنفيذي منذ إطلاق بينانس. ‏وكان لنهجها المبتكر والمتمحور حول المستخدم أثر كبير في تشكيل رؤية الشركة وثقافتها واستراتيجيتها القائمة على البناء من القاعدة إلى القمة. ‏ويأتي هذا التعيين تقديرًا لإسهاماتها المتواصلة ودورها القيادي في دفع الابتكار في المنتجات وتوسيع مجتمع مستخدمينا، ونثق بأنها ستواصل قيادة ‏المنظمة نحو مزيد من التطور والصلابة."‏

وأضاف تينغ: "نواصل التزامنا بأن نكون أكثر منصات تداول الأصول الرقمية موثوقيةً وخضوعًا للرقابة التنظيمية على مستوى العالم، مع وضع ‏مستخدمينا على قائمة أولوياتنا. وتؤدي يي دورًا حيويًا في تعزيز مجتمعنا وتطوير الابتكار في منتجاتنا، بينما نعمل معًا للوصول إلى مليار مستخدم. ‏وسنركز سويًا على بناء بنية تحتية للويب 3.0 وتعزيز الحرية المالية، لتمكين الأفراد من المشاركة في نظام مالي أكثر انفتاحًا وعدالة."‏

ومن جانبها، قالت يي هي: "يسعدني أن أشارك ريتشارد في قيادة مسيرة المؤسسة، خاصة وأنه يحظى بعقود من الخبرة في الأسواق المالية الخاضعة ‏للرقابة، وكونه من أوائل من وضعوا الأطر التنظيمية للعملات المشفّرة في مراحلها الأولى. سنقدّم معًا رؤى متنوّعة، ونثق بقدرتنا على قيادة ‏مستقبل هذا القطاع الحيوي في لحظة محورية كهذه، بينما نوسّع حضورنا العالمي بمسؤولية ونعزز الابتكار المستدام، مع إبقاء مستخدمينا في ‏صميم كل تطور نسعى إليه."‏