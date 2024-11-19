تباين أسعار العملات المشفرة و«بيتكوين» تتجاوز 92 ألف دولار

تباينت أسعار العملات المشفرة خلال التعاملات أمس، بعدما أعلنت بورصة «ناسداك» أنه من المحتمل بدء التداول على عقود خيارات صناديق البيتكوين المدرجة.

وزادت عملة «بيتكوين» بنسبة 0.64 %، إلى 92017.58 دولاراً، فيما انخفضت «إيثريوم» بنسبة 1 %، إلى 3128 دولاراً. كذلك انخفضت الريبل بنسبة 0.70 %، إلى 1.1125 دولار، وصعدت «دوج كوين» بنسبة 4.36 %، إلى 39 سنتاً.

وقالت بورصة «ناسداك» في بيان، إنه من المحتمل إطلاق عمليات تداول عقود الخيارات لصناديق «بيتكوين» المدرجة في «وول ستريت»، خلال ساعات، في خطوة من شأنها جذب مزيد من المؤسسات الاستثمارية لسوق العملات المشفرة.

ورغم وجود 11 صندوقاً متداولاً لـ «بيتكوين» في السوق الأمريكية، فإن صندوق «آي شيرز بيتكوين تراست»، التابع لـ «بلاك روك»، هو الوحيد المدرج في «ناسداك»، وبالتالي، سيصبح وحده المتاح تداول عقود خيارات خاصة به.

ويواصل سوق العملات المشفرة، بما في ذلك عملات الرموز الساخرة «ميم كوينز»، على غرار «دوج كوين»، زخمه الإيجابي، عقب فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وحصول حزبه الجمهوري على أغلبية مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب.

ويعتبر مستثمرو الأصول المشفرة نتيجة هذه الانتخابات انتصاراً للقطاع، وفرصة لاستفادته من بيئة تنظيمية مواتية، في ظل تأييد من الإدارة الأمريكية القادمة.