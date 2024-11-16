هاكاثون «دبي للسلع» وBybit يصل إلى مرحلته النهائية الأربعاء المقبل

تعتزم Bybit، ثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول، اختتام هاكاثون العام للابتكار في الويب 3.0، المسابقة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ستنظمها بدبي بالتعاون مع مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة يوم 20 نوفمبر.

وفي أعقاب نجاح نسخته الأولى، يعتبر «يوم العرض» و«الحفل الختامي» لهذا العام في المسابقة التي تحمل اسم «إطلاق إمكانات الويب 3.0» فعاليات مهمة، إذ سيشهد العرض الختامي منافسة بين 15 مشروعاً نجح بالوصول للمرحلة النهائية، ويمكن للجمهور العام التسجيل للحضور شخصياً.

ولاتزال مسابقة «إطلاق إمكانات الويب 3.0» التي تنظمها Bybit ومركز دبي للسلع المتعددة أكبر هاكاثون من نوعه في المنطقة مع انعقاد نسختها الثانية.

وبعد مضي أسابيع حافلة بالابتكار والإبداع والمنافسة بين أفكار لامعة، سيكون «يوم العرض» زاخراً بابتكارات البلوك تشين المتميزة.