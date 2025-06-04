«عملة الإمارات للاستثمار» تحصل على أول رخصة للأصول الافتراضية في الإمارات

حققت شركة عملة الإمارات للاستثمار ذ.م.م إنجازًا تاريخيًا بكونها أول شركة في الإمارات تحصل على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع لتقديم خدمات الأصول الافتراضية المنظمة بالكامل. ويمثل هذا الإنجاز فصلًا جديدًا وجريئًا في مسيرة الإمارات المالية، ليشهد بدء عصر أذكى وأكثر أمانًا وشمولية للمستثمرين من جميع المستويات.

ومع اعتمادها التنظيمي، تستعد شركة عملة الإمارات للاستثمار لإطلاق منصة استثمارية متطورة تجمع بين الأصول الرقمية والتمويل التقليدي ضمن تجربة سلسة عبر تطبيق الهاتف المحمول. وسيتمكن المستخدمون قريبًا من تداول الأصول الافتراضية، الاستثمار في الأسهم المحلية والعالمية، شراء السلع، والوصول إلى محافظ يديرها خبراء بكل شفافية وثقة.

وقال ياسين عرفات، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة عملة الإمارات للاستثمار: "هذه لحظة فارقة. نحن نبني جسرًا آمنًا بين التمويل التقليدي والجديد. وبفضل رؤية هيئة الأوراق المالية والسلع، تقدم شركة عملة الإمارات للاستثمار للمستثمرين العاديين الأدوات التي تمكنهم من التحكم بمستقبلهم المالي بوضوح وامتثال وثقة. مستقبل التمويل هو الرمزية، اللامركزية، والشمولية، وشركة عملة الإمارات للاستثمار تقود هذه المسيرة."

كل شيء في منصة واحدة منظمة. جاهزة

صممت شركة عملة الإمارات للاستثمار لتبسيط وتخفيف تعقيدات المنصات المتفرقة ومقدمي الخدمات غير المنظمة. سواء كنت تستثمر في العملات الرقمية، الأسهم العالمية، أو الأموال المدارة، تجمع شركة عملة الإمارات للاستثمار كل ذلك ببساطة وأمان ودعم الخبراء.

المستقبل يبدأ الآن

تعمل شركة عملة الإمارات للاستثمار بشكل وثيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع على تقديم عروض العملات الأولية المنظمة، مما يفتح طرقًا مبتكرة للشركات لجمع رأس المال وللمستثمرين للمشاركة في فرص كانت سابقًا غير متاحة. وتعزز هذه التطورات موقع الإمارات كمركز عالمي مستقبلي للتمويل الرقمي.

بوابة أكثر أمانًا إلى الثروة الرقمية

وبدعم من التكنولوجيا المتقدمة والشراكات الاستراتيجية، شركة عملة الإمارات للاستثمار ليست مجرد تطبيق مالي بل نظام بيئي موثوق. مبنية على أسس تنظيمية قوية وتمكين المستثمرين، تعيد شركة عملة الإمارات للاستثمار تعريف كيفية تفاعل الأفراد والشركات مع الأسواق المالية من أبوظبي إلى العالم.

حول شركة عملة الإمارات للاستثمار

شركة عملة الإمارات للاستثمار ذ.م.م هي شركة إماراتية متخصصة في الأصول الرقمية، وأول شركة تحصل على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع لتقديم خدمات الأصول الافتراضية. تبني شركة عملة الإمارات للاستثمار نظامًا ماليًا آمنًا وشاملاً ومتطورًا يربط المستخدمين بالاستثمارات التقليدية والفرص الرقمية تحت منصة منظمة واحدة.