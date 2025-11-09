العملات المشفرة تتراجع تحت ضغط تصحيح أسواق التكنولوجيا

سجّلت أسواق العملات المشفّرة تراجعات جماعية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، امتدت من «بتكوين» إلى «إيثر» و«سولانا»؛ في انعكاس مباشر لحالة القلق التي تجتاح الأسواق العالمية بعد الهبوط الحاد في أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكبرى.

وفقدت بتكوين ـــ أكبر عملة مشفّرة من حيث القيمة السوقية ـــ نحو 5.6 % من قيمتها خلال الأسبوع، لتنخفض إلى 103.653 دولاراً مقارنة بنحو 109.799 دولاراً تقريباً في الأسبوع الماضي، وسط ضغوط بيعية.

أما إيثر، ثاني أكبر العملات الرقمية، فقد تكبّدت خسائر كبرى بلغت 11.1 % لتستقر عند 3449 دولاراً مقارنة بـ3881 دولاراً تقريباً الأسبوع الماضي.

وتراجعت سولانا بنحو 13.3 % إلى 163 دولاراً، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية بين العملات الخمس الرئيسية. وفي المقابل، شهدت دوجكوين تراجعاً أكثر اعتدالاً بنسبة 3.2 %، في حين انخفضت الريبل بنسبة 7.9 %، وفق حسابات «البيان».

وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بختام الأسبوع 3.58 تريليونات دولار، في حين لا يمكن فصل هذه التراجعات عن موجة التصحيح التي تشهدها أسواق الأسهم العالمية، خاصة أسهم الذكاء الاصطناعي التي قادت الصعود خلال الأشهر الماضية.

أثار تزايد التحذيرات بشأن «التقييمات المبالغ فيها» لأسهم التكنولوجيا مخاوف من تشكّل فقاعة جديدة، ما دفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية الأخطار، وفي مقدمتها العملات المشفّرة.

كما أسهمت الضبابية بشأن السياسة النقدية الأمريكية في تعميق الضغوط على السوق الرقمية، مع استمرار الانقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول استئناف خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.

وبدأت موجة الهبوط بعد التصفية المفاجئة لمراكز قائمة على الديون بقيمة تقارب 19 مليار دولار بعد أيام من تسجيل الذروة، ما بدّد الثقة في السوق، في حين لا يظهر المتعاملون أي مراهنات على انتعاش قريب.

جاء هذا الأداء صادماً؛ إذ لم يتوقعه كثيرون في عام اتسم بتقارب أوثق بين الأصول الرقمية من جهة، والهيئات التنظيمية والمصارف العالمية والمؤسسات الاستثمارية من جهة أخرى.

ضعف المحفزات

وقال أوغستين فان، الشريك في شركة «سيغنال بلاس»: «باستثناء بتكوين وإيثر، فإن سوق العملات المشفّرة في الغالب تُتداول في موقع دفاعي منذ أشهر»، مضيفاً أنه «لم تتدفق أموال جديدة تُذكر إلى الرموز البديلة أو مشاريع التمويل اللامركزي».

وأشار فان إلى أن ضعف المحفزات على الأجل القريب واستمرار المخاوف المتعلقة بالأمن والتنظيم سيبقيان مشاركة المستثمرين التقليديين محدودة على الأرجح.

ومن جانبه، قال جيف مي، المدير التشغيلي لمنصة تداول العملات المشفرة «بي تي إس إي» (BTSE)، إن التراجع الأخير في الأصول الرقمية ناجم جزئياً عن «مخاوف من المبالغة في تقييم أسهم الذكاء الاصطناعي»، محذّراً من أنه «إذا شهدنا موجة بيع في أسهم الذكاء الاصطناعي والتقنية، فسيكون من المرجح جداً أن تنخفض بتكوين دون مستوى 100 ألف دولار، وأن تتراجع العملات البديلة أكثر من ذلك».

وعلى الرغم من الأجواء القاتمة، ظهرت بعض مؤشرات الاستقرار؛ إذ استقبلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية في الولايات المتحدة لكل من «بتكوين» و«إيثر» تدفقات بقيمة 253 مليون دولار يوم الخميس بعد ستة أيام متتالية من التخارجات.