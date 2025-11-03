مجموعة مؤسسات الصيرفة تشارك في حوار حول العملات الرقمية

شاركت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل في ندوة التوعية حول العملات الرقمية وتدفقات المدفوعات عبر الحدود، التي نظمها بنك حبيب المحدود.

وجمع الحدث نخبة من خبراء القطاع المالي لمناقشة التطورات المتسارعة في عالم العملات الرقمية، مع تركيز خاص على العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية ودورها في إحداث تحول نوعي في أنظمة المدفوعات الدولية وتعزيز الترابط المالي بين الأسواق العالمية.

وشارك أسامة آل رحمة، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الصيرفة والتحويل المالي رئيس تطوير الأعمال في بنك الإمارات للاستثمار، في جلسة حوارية بعنوان «العملات الرقمية ومستقبل المدفوعات العابرة للحدود»، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي الباكستاني، وعدد من المؤسسات المصرفية والمالية في باكستان.

وأكد آل رحمة، خلال مداخلته، أن العملات الرقمية للبنوك المركزية تمتلك مقومات تغيير منظومة التحويلات المالية العالمية من خلال تعزيز الشفافية والكفاءة والشمول المالي.

وأضاف: «من خلال تبنّي وسائل الدفع الرقمية الحديثة ووضع أطر تنظيمية متطورة، يمكننا تسريع وتيرة الشمول المالي مع الحفاظ على الثقة والالتزام بالمعايير.

وتجسّد تجربة دولة الإمارات مثالاً على التعاون البنّاء بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات التقنية المالية، بما يحقق نتائج ملموسة للمستهلكين والاقتصادات على حد سواء».