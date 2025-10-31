تراجع جماعي للعملات المشفرة

تراجعت أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات أمس، مع تقييم آفاق السياسة النقدية عقب تصريحات حذرة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وانخفضت البتكوين بنسبة 2.8% إلى 107608 دولارات، لتستحوذ على أقل من 58% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وهبطت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 3.5% عند 3783.62 دولاراً، وتراجعت الريبل بنحو 1% عند 2.57 دولار.

وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.7 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 187.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب». وتسارعت وتيرة هذا التراجع عقب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ، قبل أن تهدأ موجة البيع سريعاً.

في سياق متصل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة والدولار الأمريكي عقب تصريحات باول، فيما تراجعت العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية.

وقالت تقارير اقتصادية إن الأسواق الرقمية دخلت مرحلة من التقلب الحاد بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي أشار فيها إلى أن البنك قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، ما دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة والاتجاه نحو الأصول التقليدية الأكثر أماناً.

ويرى محللون أن الضغوط التنظيمية في الولايات المتحدة واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، تمثلان عاملين رئيسيين وراء هذا التراجع، لا سيما بعد أن فقدت العملات الرقمية جزءًا من المكاسب التي حققتها خلال الربع الثالث من العام الجاري.