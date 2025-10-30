«بتكوين» تتماسك فوق 113 ألف دولار

تباين أداء العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، مع تقييم المستثمرين نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وكلمة رئيسه جيروم باول لاستشراف آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وتراجعت بتكوين بنسبة 0.36 % عند 113505.72 دولارات، واستحوذت على أكثر من 59.5 % من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وفي حين هبطت إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.77 % إلى 4025.54 دولاراً، فيما ارتفعت الريبل نحو 2.1% عند 2.6496 دولار.

وفي تطور غير مسبوق داخل الساحة السياسية الفرنسية، دفع حزب اتحاد اليمين من أجل الجمهورية بقيادة إيريك سيوتي، بمشروع قانون جديد يفتح الباب أمام دخول فرنسا عصراً مالياً مغايراً، يرتكز على البتكوين والعملات الرقمية.

ووفق محطة بي.إف.إم التلفزيونية الفرنسية، القانون المقترح لا يكتفي بالسماح باستخدام العملات المشفرة في الحياة اليومية، بل يذهب أبعد من ذلك نحو بناء احتياطي وطني ضخم من بتكوين، ما يضع باريس في مسار مالي جديد ينافس الولايات المتحدة.

وقدم حزب اتحاد اليمين من أجل الجمهورية الذي يقوده إيريك سيوتي، الثلاثاء، مشروع قانون غير مسبوق في الجمعية الوطنية، يقترح تمكين المواطنين من دفع الضرائب ببتكوين، وإنشاء احتياطي وطني ضخم للعملة الرقمية، والسماح بالمدفوعات الواسعة باستخدام العملات المستقرة المقومة باليورو.

ويقترح النص إنشاء مؤسسة إدارية عامة مكلفة بتجميع ما يصل إلى 2 % من إجمالي البتكوين المتداول عالمياً، أي حوالي 420 ألف بتكوين خلال فترة بين 7 و8 سنوات.

ويعتمد المشروع مبدأ مشابهاً لاحتياطي الذهب الفرنسي مقارنة بالاحتياطي الأمريكي، لكن هذه المرة بقياسات رقمية.

ويتوقع بناء هذا الاحتياطي عبر مسارين: التعدين المحلي للبتكوين، والشراء الاستراتيجي في الأسواق الثانوية، سواء من خلال أموال ادخار الفرنسيين، أم عبر الاحتفاظ بالعملات المصادرة قضائياً، أم السماح بدفع الضرائب بالبتكوين.

ويقترح القانون تخصيص 25 % من أموال حسابي الادخار الشعبي «Livret A» و«LDDS» لشراء البتكوين، بما يعادل نحو 15 مليون يورو يومياً، أي 55 ألف بتكوين سنوياً.