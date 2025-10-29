تباين أداء العملات المشفرة مع تجنب المخاطر

تباين أداء العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات أمس، مع تجنب المستثمرين المخاطرة قبيل انطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم لبحث قرار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وارتفعت البتكوين بنسبة 0.12% عند 115082.01 دولاراً، بعدما لامست 116361.05 دولاراً، واستحوذت على أكثر من 59.5% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

في حين هبطت الايثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.24% إلى 4151.60 دولاراً، وارتفعت الريبل نحو 0.8% عند 2.6483 دولار.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.86 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 147.9 مليار دولار.

في سياق متصل، منحت وكالة التصنيف الائتماني «إس آند بي غلوبال» (S&P Global) شركة «استراتيجي» (Strategy) تصنيفاً عند مستوى دون الدرجة الاستثمارية، مشيرة إلى اعتماد الشركة المصنعة لبرامج المؤسسات التي تحولت إلى مقتنية لعملة بتكوين، على الأصول المشفرة، وضيق نطاق أعمالها، وضعف رأسمالها المعدل حسب المخاطر، وانخفاض سيولتها بالدولار الأمريكي.

وقالت الوكالة في بيان، إن الشركة، التي كانت تعرف سابقاً باسم «مايكروستراتيجي»، حازت تصنيفاً عند مستوى (-B)، أي أقل بست درجات من مرتبة الاستثمار، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار مايكل سايلور، المؤسس المشارك للشركة الذي قاد تحولها نحو تكديس بتكوين خلال السنوات الخمس الماضية، في منشور على منصة «إكس» إلى أن هذا هو أول تصنيف من نوعه لشركة تمتلك خزينة بتكوين.

ولفت محللو الائتمان في «إس آند بي» إلى أن أصول «استراتيجي» تشمل ما يقارب 74 مليار دولار من القيمة العادلة لعملة بتكوين، والتي تم جمعها من عائدات إصدارات الدين والأسهم.