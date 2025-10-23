تذبذب العملات المشفرة على وقع عدم اليقين

في ظل استمرار التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وحالة عدم اليقين الاقتصادي التي تسود الأسواق الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي، تكبّدت كل من عملتي بتكوين وإيثر خسائر منذ بداية شهر أكتوبر بنحو 6 %.

يأتي ذلك بعد أن توقع 52 % ممن استطلعت آراؤهم عبر منصات Polymarket، أن تفقد عملة البتكوين مستويات 100 ألف دولار في نهاية الشهر الجاري، بسبب عمليات تصحيح كبيرة، سيشهدها سوق العملات الرقمية.

انخفض سوق العملات الرقمية بشكل حاد خلال تعاملات أمس، وسط تجدّد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعدما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن اجتماعه المرتقب مع نظيره الصيني شي جين بينغ «قد لا يحدث»، ما أدى إلى محو المكاسب التي حققها السوق في الارتداد الأخير.

تراجعت أسعار العملات المشفرة، مع انخفاض ثقة المستثمرين في سوق العملات الرقمية، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية والسياسية عالمياً.

وهبطت بتكوين بنسبة 3.15 % عند 108372 دولاراً، خلال التداولات، واستحوذت على نحو 58.8 % من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وتراجعت إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 3.7 % إلى 3860.32 دولاراً، فيما انخفضت الريبل بنسبة 2.95 %، عند 2.4049 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.65 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية، 225.66 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

وتراجع مؤشر «الخوف والجشع» للعملات المشفرة إلى 29 نقطة، ضمن نطاق «الخوف»، مقارنة بـ 33 نقطة، أمس الثلاثاء، ما يعكس تدهوراً في ثقة المستثمرين.