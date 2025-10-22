«البتكوين» فوق 113 ألف دولار

تحولت العملات المشفرة للارتفاع خلال تعاملات أمس، لترتد البتكوين إلى مستوى 113 ألف دولار، رغم استمرار حالة الخوف لدى المستثمرين في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية بالولايات المتحدة.

وزاد سعر البتكوين بنسبة 2.10% إلى 113138.65 دولاراً بعد أن انخفضت في وقت سابق من التعاملات إلى 107508 دولارات. وارتفعت الإيثريوم بنسبة 1.71% إلى 4048.55 دولاراً، و«دوج كوين بنسبة» 1.27% إلى 20.17 سنتاً، فيما تراجعت الريبل «إكس آر بي» بنسبة 0.68% إلى 2.50 دولار.

وعلى صعيد مجمل أداء السوق، ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 2.65% إلى 3.8 تريليونات دولار، لكن مؤشر «كوين ماركت كاب» سجل أمس 33 نقطة، ما يشير إلى استمرار حالة الخوف.

ولا يزال سوق العملات المشفرة يعاني من عزوف المؤسسات الاستثمارية عن المخاطرة، حيث شهدت صناديق البتكوين والإيثريوم المتداولة في البورصة صافي تخارج رؤوس أموال بقيمة 186.1 مليون دولار أمس، في أداء سلبي لليوم الثالث على التوالي.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.64 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 176.7 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

ويرى محللون في مجال العملات المشفرة أن الانهيار المفاجئ في شهر أكتوبر الجاري قد عزز من حالة الحذر والميل إلى تجنب المخاطرة في سوق العملات الرقمية، إذ بات المتعاملون يترددون في تنفيذ رهانات كبيرة وسط تقلبات مرتفعة في القطاع.