العملات المشفرة ترتفع 2 %

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، ضمن الزخم الذي اعتادت عليه الأسواق في مثل هذا الشهر، ومع هدوء التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المقرر انعقادها في سيول، بكوريا الجنوبية، في 31 أكتوبر.

وصعدت عملة البتكوين بنسبة 2.1% عند 111305 دولارات، خلال التداولات، واستحوذت على نحو 58.8% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وزادت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 2% إلى 4068.45 دولاراً، فيما قفزت الريبل (اكس ار بي) بأكثر من 5% عند 2.47 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.77 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 165 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

وارتفع مؤشر «الخوف والجشع» للعملات المشفرة (Crypto Fear & Greed Index) إلى 30 نقطة ضمن نطاق «الخوف»، مقارنة بـ 27 نقطة الأحد، ما يعكس تحسناً نسبياً في ثقة المستثمرين.

في شهر أكتوبر، يبرز عدد من الأيام التي أظهرت تاريخياً أداءً إيجابياً لعملة «بتكوين»، حيث تميل الأسعار إلى الارتفاع في أيام 9 و20 و28 من الشهر بنسبة تقارب 71% من السنوات، بحسب «باينانس».

وقال ترامب في مقابلة مع ماريا بارتيرومو على قناة Fox News عقب تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة: «سنلتقي خلال أسبوعين في كوريا الجنوبية مع الرئيس شي جين بينغ وعدد من القادة الآخرين».

وأضاف: «شي جين بينغ قائد قوي للغاية ورجل مدهش. يمكنك أن ترى ما أنجزه وأين وصل في حياته إنها قصة مذهلة، تستحق أن تُجسد في فيلم. أعتقد أننا سنتفاهم جيداً مع الصين، لكن يجب أن يكون لدينا اتفاق عادل».