«دبي للخدمات المالية» توقّع مذكرة لتطوير سوق الأصول الافتراضية

وقّعت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، مذكرة تفاهم مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية؛ الجهة المختصة بتنظيم الأصول الافتراضية في دبي - بما في ذلك المناطق الحرة المنشأة فيها - باستثناء مركز دبي المالي العالمي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين السلطتين التنظيميتين في أداء مهامهما ضمن نطاق اختصاص كل منهما، ودعم تطوير سوق قوية وعالية التنظيم للأصول الافتراضية في دبي.

وقّع المذكرة كل من مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية؛ وماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وذلك على هامش أعمال معرض «جيتكس جلوبال»، أكبر فعالية للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم؛ مما يعكس ريادة دبي في مجال التحول الرقمي والابتكار التنظيمي.

وتوفر مذكرة التفاهم إطاراً فعالاً للتعاون بين سلطة دبي للخدمات المالية، المسؤولة عن تنظيم ومراقبة نظام الأصول الافتراضية في مركز دبي المالي العالمي؛ وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، المسؤولة عن تنظيم اقتصاد الأصول الافتراضية في دبي باستثناء أصول مركز دبي المالي العالمي.

وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: يعتبر التعاون التنظيمي بلا شك خطوةً مهمةً نحو الأمام. وستشكل مذكرة التفاهم هذه إطاراً رسمياً لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، مما يسهم في حفز تطوير قطاع الأصول الافتراضية في دبي.

من جانبه قال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية: تكمن قوة دبي في قدرتها على الابتكار لضمان التنسيق التنظيمي، وتوفير الشفافية اللازمة لتحسين كفاءة القطاع، وحماية المستثمرين، ومعالجة أي تجاوزات في السوق بالسرعة المطلوبة.