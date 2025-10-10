تراجع جماعي للعملات المشفرة

شهدت أسواق العملات الرقمية المشفرة تراجعات ملحوظة خلال تعاملات أمس في ظل عمليات جني أرباح، وتوخي المستثمرين الحذر مع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.

وانخفضت بتكوين خلال التداولات بنسبة 1.14 % إلى 122.138 ألف دولار، بعدما سجلت مستويات قياسية مرتفعة تجاوزت 126 ألف دولار هذا الأسبوع.

وتراجعت كل من إيثريوم 3.66 % إلى 4351.76 دولاراً، والريبل بنسبة 2.07 % عند 2.833 دولار، وهبطت دوجكوين 2.82 % لتسجل 24.96 سنتاً.

في سياق متصل، أطلقت شركة سكوير، التابعة لمجموعة بلوك (Block Inc)، مجموعة جديدة من الأدوات التي تتيح للتجار قبول المدفوعات بعملة البتكوين وتحويل مبيعاتهم إلى العملة الرقمية بشكل فوري، في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام العملات المشفرة في المعاملات اليومية.

وقالت الشركة: إن بدء قبول مدفوعات بتكوين سيتم اعتباراً من 10 نوفمبر دون فرض أي رسوم على عمليات الدفع، ما يمثل تحولاً مهماً في مسار دمج العملات الرقمية ضمن أنظمة الدفع التقليدية.

وأضافت أن الأدوات الجديدة تتيح للتجار خيار تحويل مبيعاتهم ببطاقات الدفع مباشرة إلى بتكوين، أو الاحتفاظ بالعائدات بالعملة الرقمية.

وأوضحت سكوير أن هذه الخطوة تمثل مرحلة رئيسية نحو جعل بتكوين وسيلة دفع يومية، مشيرة إلى أن نجاح ذلك يعتمد أيضاً على تهيئة بيئة تنظيمية مناسبة.

ودعت الشركة إلى اعتماد إعفاء ضريبي جزئي (de minimis tax exemption) على المعاملات الصغيرة بالعملات الرقمية، معتبرة أن شراء فنجان قهوة لا ينبغي أن يثير التزامات ضريبية تتعلق بأرباح رأس المال.

وترقبت الأسواق ردود الأفعال على تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر عقد أمس إلى جانب مسؤولين آخرين لدى البنك منهم ميشيل بومان، وذلك بعد صدور محضر اجتماع البنك الأخير الذي أظهر انقسامات حول الخطوات التالية المتعلقة بمسار الفائدة.