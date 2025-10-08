رهانات على صعود «بتكوين» لـ 140 ألف دولار

شهدت أغلب العملات الرقمية المشفرة تراجعاً في الأداء خلال تعاملات الثلاثاء، لتهبط البتكوين من أعلى مستوياتها على الإطلاق، لكنها لا تزال عند مستوى 125 ألف دولار، مع استمرار حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة.

وتراجعت البتكوين بنسبة 2.1 % إلى نحو 122 ألف دولار، بعدما تجاوزت مستوى 126 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

وتراجعت الإيثريوم 4.14 % إلى 4515 دولاراً، كذلك انخفضت عملة «إكس آر بي» بنسبة 4.29 % عند 2.9 دولار، وتراجعت الدوج كوين بنسبة 5.64 % لتسجل 25.12 سنتاً.

كان الارتفاع المفاجئ لـ«بتكوين» خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي جديد قد دفع متداولي الخيارات إلى زيادة رهاناتهم على أن أكبر عملة مشفرة في العالم ستواصل صعودها إلى مستوى 140 ألف دولار.

وشهدت عقود الخيارات قصيرة الأجل لـ«بتكوين» التي تتم تسويتها مع نهاية العام، تركزاً في مراكز الفائدة المفتوحة حول هذا السعر المستهدف لعقود الشراء، وفقاً لبيانات صادرة عن منصة المشتقات الرقمية «ديربت باي كوين بيس».

كما سُجل ارتفاع معتدل في الطلب على عقود البيع، إذ يسعى المتداولون إلى التحوّط ضد أي تراجع محتمل بعد موجة الصعود الأخيرة.

وتجاوزت «بتكوين» حاجز 125 ألف دولار للمرة الأولى بعد منتصف ليل السبت في نيويورك، حيث سمح التداول على مدار الساعة وضعف السيولة للمتداولين المتفائلين بدفع السعر لتخطي هذا المستوى.

وتزامن صعود «بتكوين» مع بدء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر، ما زاد الإقبال على الأصول التي تُعد ملاذاً آمناً، وأدى الإغلاق إلى تعطيل نشر بيانات اقتصادية أساسية، من بينها تقرير الوظائف غير الزراعية.

في الوقت نفسه، ارتفعت الفائدة الاسمية المفتوحة في صندوق «آي شيرز بتكوين ترست» (iShares Bitcoin Trust) التابع لـ«بلاك روك» (BlackRock) إلى مستوى قياسي بلغ 49.8 مليار دولار يوم الجمعة، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ».