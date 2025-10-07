«البتكوين» تتماسك عند مستويات قياسية

ارتفعت العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات أمس، مع تزايد المخاوف المالية في بعض من أكبر اقتصادات العالم، ما يعزز جاذبية الأصول البديلة مثل المعادن الثمينة والعملات المشفرة.

وصعدت البتكوين بنسبة 1.90% إلى 125.053 ألف دولار، قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق. وارتفعت كل من الإيثريوم 3.25% إلى 4651.40 دولاراً، والريبل بنسبة 0.24% عند 2.9795 دولار، وصعدت الدوج كوين 0.67% لتسجل 25.43 سنتاًً.

وحددت مورجان ستانلي، إحدى أكبر مؤسسات الخدمات المالية في العالم، حدوداً جديدة لتخصيص العملات المشفرة ضمن محافظ عملائها، في خطوة تعكس استعداد البنك للتوسع في تداول الأصول الرقمية على نطاق أوسع خلال العام المقبل.

وجاءت هذه الخطوة ضمن تقرير لجنة الاستثمار العالمية للبنك الصادر في أكتوبر، حيث أوصى محللو مورغان ستانلي بتخصيص ما بين 1% و2% من المحافظ لاستراتيجيات الدخل والنمو المتوازن، وما يصل إلى 4% في المحافظ التي تركز على «النمو الانتهازي».

وأوضح التقرير أن الهدف هو مساعدة المستشارين الماليين والعملاء على دمج العملات المشفرة ضمن محافظهم متعددة الأصول بشكل منظم ومدروس. وبحسب «فايننشال تايمز»، فإن عملية مدعومة من الكرملين في مجال العملات المشفرة تمكنت من الالتفاف على العقوبات الأمريكية، حيث حوّلت ما لا يقل عن 6 مليارات دولار منذ أغسطس الماضي.

وتتمحور القضية حول العملة المشفرة المستقرة A7A5، والتي تشكّل قلب شبكة المدفوعات عبر الحدود التابعة لـ A7، في وقت تسعى روسيا إلى تطويرها كبديل للنظام المالي الغربي الذي استُبعدت منه البنوك الروسية عقب غزو أوكرانيا عام 2022.

وذكر تحقيق الصحيفة أن أكثر من 80% من إجمالي العملة المتداولة جرى «تدميرها» وإعادة إصدارها سريعاً بعد أن استهدفت العقوبات الأمريكية في أغسطس بورصة العملات المشفرة Grinex والمسجلة في قيرغيزستان.

وسمحت العملية بمحو الروابط بين الأموال القديمة والمُعاد إصدارها، ما صعّب من تتبعها وربطها بالجهات الخاضعة للعقوبات.