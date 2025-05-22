«بتكوين» فوق 106 آلاف دولار

اخترقت عملة بتكوين حاجز 107 آلاف دولار في تعاملات أمس قبل أن تتراجع إلى 106.663 دولاراً بارتفاع اقترب من 0.02 % على أساس يومي، وهو مستوى لم تبلغه منذ يناير الماضي، عندما سجلت 109 آلاف دولار.

وارتفع سعر «بتكوين» متجاوزاً مستوى المقاومة الرئيسي عند 105 آلاف دولار، وسط توقعات بارتفاعات تاريخية جديدة قريباً، في حين صعدت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثريوم بنسبة 1.55 % إلى 2527.4 دولاراً، فيما تراجعت الريبل بنسبة 0.45 % عند حوالي 2.3449 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.35 تريليونات دولار، فيما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 0.35 % إلى 127.25 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

وبحسب ما نقلت بورصة «باينانس» تجاوزت التدفقات الصافية إلى صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة نحو 42.746 مليار دولار، وهو ما يمثل مستوى قياسياً جديداً.

كما أعلنت «بلاكستون» عن ضخ أول استثماراتها في العملات المشفرة، عبر الاستحواذ على أسهم في صندوق البتكوين المتداول «آي شيرز بتكوين تراست» التابع لـ«بلاك روك» بقيمة تزيد قليلاً على مليون دولار.

في الوقت ذاته تواجه شركة «استراتيجي» المعروفة سابقاً باسم «ميكروستراتيجي»، أكبر المستثمرين المؤسسيين في عملة بتكوين BTC، دعوى قضائية جماعية رفعت قبل أيام، أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا.

وتتضمن الدعوى مطالب رئيسية بتعويضات مالية غير محددة، وفوائد، وأتعاب المحاماة، وتكاليف قضائية، وإجراءات أخرى لصالح المستثمرين. وتشمل الدعوى المستثمرين الذين اشتروا أسهم الشركة بين 30 أبريل 2024، و4 أبريل 2025.

وكشفت «استراتيجي» عن أحدث مشترياتها من بتكوين، حيث استحوذت على 7.39 آلاف عملة بتكوين بين 12 و18 مايو 2025 مقابل 764.9 مليون دولار، بمتوسط سعر 103.498 دولاراً لكل بتكوين.