«بتكوين» تتخلى عن 105 آلاف دولار

انتعشت أسواق العملات الرقمية المشفرة، أمس، بعد إقرار مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة لمشروع قانون العملات المستقرة، ما يُساعد في إضفاء الشرعية على الأصول الرقمية.

في الوقت نفسه، اتسمت تداولات عملة «بتكوين» بالحذر، إذ تخلت عن ذروة 105 آلاف دولار، لتستقر عند 104830 دولاراً، بتراجع 0.50%، لتستحوذ على نحو 62.5% من إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية المشفرة.

وارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثريوم بنسبة 0.75% إلى 2533.33 دولاراً، فيما تراجعت الريبل بنسبة 1.65% عند حوالي 2.3492 دولاراً. وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.33 تريليونات دولار، فيما قفز إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة 15.45% إلى 126.9 مليار دولار.

وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الاثنين، بأغلبية 66 صوتاً مقابل 32 للمضي قدماً في مشروع قانون يهدف إلى تنظيم ما يُسمى بالعملات المستقرة، ويُلزم المُصدرين بالاحتفاظ باحتياطيات من الأصول السائلة والآمنة، بالإضافة إلى اتباع قواعد مكافحة غسل الأموال.

وكشفت بيانات من شركة «Farside» أن صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك قد جذب 305.9 ملايين دولار، الاثنين، مما رفع إجمالي الأصول المُدارة إلى أكثر من 65 مليار دولار، وهي تدفقات يومية تفوق ضعف ما استقطبه صندوق SPDR للذهب.

وفي خطوة مفاجئة قبل افتتاح الأسواق، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على أول صندوق ETF مرتبط مباشرةً بالإيثريوم (ETH) للتداول الفوري.

وأعلن مكتب تداول المشتقات HyperliquidX عن صفقة شراء كبيرة من مستثمر واحد بقيمة 569 مليون دولار من البتكوين، وصلت أرباحها حالياً إلى 18 مليون دولار. وقد ارتفعت معدلات التمويل (Funding rates) إلى 0.035% مع اندفاع المضاربين خلف هذه الصفقة، لكن مؤشرات الخيارات (options skew) بقيت حيادية، مما يشير إلى سيطرة محدودة للمخاطر المتعلقة بالروافع المالية.