انخفاض جماعي للعملات الرقمية

تراجعت أسعار العملات الرقمية المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، مع ارتفاع حاد في حجم تداولاتها.

وانخفضت البتكوين بنسبة 1.33% إلى 102870 دولاراً، لتستحوذ على نحو 62% من إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية المشفرة، في حين تراجعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثريوم بنسبة 0.05% إلى 2430 دولاراً، وهبطت الريبل بنسبة 2.45% عند حوالي 2.3148 دولار.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية المشفرة 3.25 تريليونات دولار، فيما قفز إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 77.25% إلى 150.19 مليار دولار.

وتباطأت وتيرة تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة للبتكوين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مع تحول المستثمرين نحو الحذر بعد تصريحات متشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشأن السياسة النقدية.

وبحسب بيانات منصة «سوسوفاليو»، سجلت صناديق البتكوين تدفقات صافية بلغت 603.74 ملايين دولار خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو، بانخفاض يُقدّر بنحو 35% مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل تدفقات بنحو 934 مليون دولار.

واستحوذ صندوق «IBIT» التابع لشركة «بلاك روك» على الحصة الأكبر من هذه التدفقات، بقيمة 841.7 مليون دولار، في حين سجلت صناديق أخرى مثل BTC التابع لـ«جراي سكال» و«هولد» التابع لـ«VanEck» تدفقات أكثر تواضعاً بلغت 39.8 مليون دولار و7.3 ملايين دولار على التوالي.

في المقابل، سجلت بعض الصناديق تدفقات خارجة، أبرزها FBTC التابع لـ«فيديلتي» بخسائر بلغت 122.2 مليون دولار.

ورغم هذا التراجع، يبقى أداء صناديق البتكوين قوياً خلال مايو، حيث بلغت التدفقات حتى الآن 2.64 مليار دولار، مقارنة بـ2.97 مليار دولار خلال أبريل. ومنذ إطلاقها في يناير 2024، تجاوز إجمالي صافي التدفقات إلى هذه الصناديق 41 مليار دولار.