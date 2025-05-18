استقرار العملات المشفرة مدعومة بتراجع مخاوف الحرب التجارية

محمد فرج، محمد أبوزيد، مصطفى عبدالقوي

سجّلت العملات المشفرة أداء إيجابياً مستقراً خلال الأسبوع؛ مدفوعة بانحسار التوترات المتعلقة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في أعقاب الإعلان عن اتفاق تجاري مبدئي بين البلدين، في تطور عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر العالية، ما انعكس على ارتفاع العملات الرقمية، والأسهم العالمية، في مقابل تراجع الذهب كونه ملاذاً آمناً.

وشهدت معظم العملات المشفرة الكبرى ارتفاعاً في قيمتها السوقية، وسط تداولات مكثفة من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية نحو 3.41 تريليونات دولار، في مؤشر على مواصلة السوق تعافيها،واستعادة الزخم نسبياً.

وسجلت العملة الأكبر في سوق الكريبتو، بيتكوين، ارتفاعاً طفيفاً، من 103,115 دولاراً تقريباً بنهاية الأسبوع الماضي إلى 103,304 دولارات، مع استمرار التحرك ضمن نطاق ضيق، بانتظار محفزات جديدة. كذلك سجلت ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، الإيثريوم، صعوداً من 2,324 دولاراً إلى 2,504.17 دولاراً هذا الأسبوع، بنسبة تغيير بلغت أكثر من 7.5 %.

بينما تراجع سعر العملة المشفرة «سولانا» من 171 دولاراً الأسبوع الماضي إلى 167.24 دولاراً، فيما ارتفعت كل من دوج كوين، وإكس آربي.

التحسن الملحوظ في أداء سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع ارتبط بشكل مباشر بانخفاض منسوب المخاوف حيال تصعيد الحرب التجارية العالمية، وذلك بعد اتفاق واشنطن وبكين المبدئي، وهو الاتفاق الذي يفتح الباب أمام مزيد من المفاوضات حول قضايا التعريفات الجمركية وسلاسل الإمداد، ما من شأنه المساهمة في توجيه السيولة نحو أسواق الأصول الخطرة.

ويظل استمرار الزخم الإيجابي في سوق العملات المشفرة مرهوناً بمزيد من الاستقرار في المشهد التجاري، بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، كما أن مواصلة التبني المؤسسي والتقدم التكنولوجي في سلاسل الكتل قد يدفع بمزيد من النمو في السوق، خلال الفترة المقبلة.

وخلال الأسبوع الماضي جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك أقل من المتوقع، ما خفف المخاوف بشأن الضغوط التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية. وعادة ما يضعف انخفاض التضخم واحتمال خفض أسعار الفائدة الدولار الأمريكي، ما يجعل الأصول البديلة مثل بيتكوين أكثر جاذبية.

كما يعزز نهج الاحتياطي الفيدرالي الميسر شهية المخاطرة، ما يدفع المستثمرين نحو الأصول ذات العائد المرتفع والمضاربة، بما في ذلك العملات المشفرة.

ومع ذلك استمر الحذر وسط مخاوف من احتمال تسارع التضخم في ظل مخاطر الرسوم الجمركية. تراجعت أسهم كوين بيس إثر هجوم إلكتروني، وتتوقع خسائر قد تصل إلى 400 مليون دولار. وحذرت كوين بيس جلوبال، الخميس، من تأثير مالي محتمل يتراوح بين 180 مليون دولار و400 مليون دولار نتيجة هجوم إلكتروني، شمل بيانات عدد محدود من حسابات العملاء.

في الأثناء، أغلقت أسهم أكبر بورصة عملات رقمية أمريكية على انخفاض بنسبة 7.2 %، يوم الخميس. وأعلنت الشركة أنها تلقت اتصالاً في 11 مايو من مجموعة مجهولة الهوية تدعي الوصول إلى وثائق داخلية ومعلومات العملاء، ورغم أن بيانات تسجيل الدخول ظلت آمنة فإن المهاجمين حصلوا على أسماء وعناوين وبيانات بريد إلكتروني. وقالت الشركة، إنه سيتم تعويض العملاء المتضررين، الذين ضُلّلوا في تحويل الأموال.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حقق سهم الشركة مكاسب هائلة، حيث أصبحت أول شركة أصول رقمية تنضم إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500. واستقرت معظم العملات الرقمية البديلة إلى حد كبير أول من أمس بعد أسبوع متقلب.