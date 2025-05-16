تراجع جماعي لأسعار العملات الرقمية

وانخفضت «بتكوين» بنسبة 0.79% إلى 102659 دولاراً، لتستحوذ على نحو 63% من إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية المشفرة، فيما تراجعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثريوم بنسبة 2.5% إلى 2538.7 دولاراً، وانخفضت «الريبل» بنسبة 3.8% عند حوالي 2.4659 دولار، و«دوج كوين» بنسبة 4% إلى 22.43 سنتاً.
وتراجع سعر عملة «إكس ريبل» بنسبة 2.9% لتصل إلى 2.5104 دولار، وانخفضت عملة «بينانس كوين» بنحو 1.9% إلى 650.91 دولاراً، وتراجعت عملة سولانا بنسبة 4.8% إلى 174.06 دولاراً.
وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.28 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 117.46 مليار دولار.
وذكرت الدعوى القضائية أن أنظمة «كوين بيس» رصدت النشاط الخبيث في الأشهر السابقة، وأنها حذرت العملاء الذين يحتمل أن تكون معلوماتهم قد سرقت لمنع إساءة استخدام أي معلومات مُخترقة.
ويبلغ عدد عملاء «كوين بيس» أكثر من 100 مليون عميل اعتباراً من 2022، وفقاً لموقع الشركة.