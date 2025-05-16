تراجع جماعي لأسعار العملات الرقمية

تراجعت أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات، أمس، مع ترقب المستثمرين توقيع تشريعات لتنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

وانخفضت «بتكوين» بنسبة 0.79% إلى 102659 دولاراً، لتستحوذ على نحو 63% من إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية المشفرة، فيما تراجعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثريوم بنسبة 2.5% إلى 2538.7 دولاراً، وانخفضت «الريبل» بنسبة 3.8% عند حوالي 2.4659 دولار، و«دوج كوين» بنسبة 4% إلى 22.43 سنتاً.

وتراجع سعر عملة «إكس ريبل» بنسبة 2.9% لتصل إلى 2.5104 دولار، وانخفضت عملة «بينانس كوين» بنحو 1.9% إلى 650.91 دولاراً، وتراجعت عملة سولانا بنسبة 4.8% إلى 174.06 دولاراً.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.28 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 117.46 مليار دولار.

من جهة أخرى، أعلنت شركة كوين بيس، عملاق العملات المشفرة، تعرض أنظمتها للاختراق وسرقة بيانات عملائها، بما في ذلك وثائق هوية حكومية.

وفي ملف قانوني مُلزم قدمته «كوين بيس» للجهات التنظيمية الأمريكية أفادت الشركة بأن أحد القراصنة أبلغها هذا الأسبوع بأنه حصل على معلومات حول حسابات عملائها، وطالبها بدفع أموال مقابل عدم نشر البيانات المسروقة.

وأضافت «كوين بيس» أن القراصنة حصلوا على هذه المعلومات بدفع أموال لعدة متعاقدين أو موظفين يعملون في أدوار دعم خارج أمريكا لجمع معلومات من أنظمة «كوين بيس» الداخلية، التي تمكنوا من الوصول إليها لأداء مهامهم الوظيفية.

وذكرت الدعوى القضائية أن أنظمة «كوين بيس» رصدت النشاط الخبيث في الأشهر السابقة، وأنها حذرت العملاء الذين يحتمل أن تكون معلوماتهم قد سرقت لمنع إساءة استخدام أي معلومات مُخترقة.

ويبلغ عدد عملاء «كوين بيس» أكثر من 100 مليون عميل اعتباراً من 2022، وفقاً لموقع الشركة.