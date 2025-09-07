أداء متوازن للعملات الرقمية خلال أسبوع

شهدت سوق العملات الرقمية أداء متوازناً نسبياً في الأسبوع الأول من سبتمبر، مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية جوهرية، وقرار خفض الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر.

وسجلت «بتكوين» - أكبر العملات المشفرة - ارتفاعاً بنسبة

2 % وصولاً إلى 110708 دولارات بنهاية يوم الجمعة، مقارنة مع 108471 دولاراً في 29 أغسطس.

تراجع

فيما فقدت «إيثريوم» جانباً من الزخم بعد تفوقها من حيث الأداء على «بتكوين» في الأسابيع الأخيرة، لتسجل هذا الأسبوع تراجعاً بنسبة 1 % إلى مستوى 4305 دولارات مقارنة مع 4349 دولاراً بنهاية الأسبوع الماضي.

أما «سولانا» فقد ارتفعت بنحو 1 % إلى 205 دولارات بنهاية يوم الجمعة، مقابل 203 دولارات في 29 أغسطس.

كما سجلت «دوجكوين» مكاسب أيضاً بنحو 2%، بينما استقرت عملة «إكس آر بي». وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة، يوم الجمعة في ختام الأسبوع الأول من سبتمبر، 3.90 تريليونات دولار.

عامل داعم

وبينما تترقب الأسواق خفضاً للفائدة الأمريكية بعد أقل من أسبوعين، يبرز هذا التوجه كعامل داعم لسوق العملات المشفّرة؛ إذ إن تراجع تكلفة الاقتراض عادة ما يعزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين، ويفتح المجال أمام تدفقات أكبر نحو الأصول عالية العائد، وعلى رأسها الأصول الرقمية التي تتأثر مباشرة بالتحولات في سيولة الأسواق العالمية.