3.6 تريليونات دولار قيمة العملات الرقمية

سجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة 3.6 تريليونات دولار، مدفوعة بتحولات استراتيجية لآفاق السياسة النقدية والتجارية في الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب». وشهد سوق العملات الرقمية انتعاشة جماعية في ظل هدوء التوترات التجارية بعد إعلان الولايات المتحدة التوصل لاتفاق تجاري مع الصين، مما ساعد في هدوء الأسواق والعودة إلى الأصول عالية المخاطر من بينها العملات المشفرة.

في الوقت نفسه، تلقت السوق دعماً قوياً عقب إعلان عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، عن تنظيم أول قمة مخصصة لقطاع العملات الرقمية في المدينة الأسبوع المقبل.

وعبر آدامز خلال مؤتمر صحفي عن رغبته في أن تصبح نيويورك «عاصمة الكريبتو العالمية»، لافتاً إلى أن قطاع التكنولوجيا يعتبر الأسرع نمواً في المدينة.

وخلال تعاملات أمس، تراجعت أسعار غالبية العملات الرقمية المشفرة، وانخفضت «بتكوين» بنسبة 0.77 % إلى 103920 دولارات، لتستحوذ على نحو 61.5 % من إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية المشفرة.

وتراجعت ثاني أكبر العملات الرقمية المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثريوم بنسبة 2.5 % إلى 2629.25 دولار، فيما ارتفعت الريبل بنسبة 1.85 % عند حوالي 2.6318 دولار.

وسجّلت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المخصصة للبتكوين صافي تدفقات إيجابية بأكثر من 920 مليون دولار خلال الأسبوعين الماضيين، في دلالة على عودة الثقة بين المؤسسات المالية الكبرى تجاه الأصل الرقمي الأشهر.

وأعلنت شركة «ميتابلانيت» اليابانية، المُدرجة في بورصة طوكيو، اعتمادها سياسة «البتكوين أولاً»، لتصبح من أبرز الشركات التي تُراكم العملة الرقمية في ميزانياتها كتحوّط ضد التضخم وتقلبات العملات. وارتفعت قيمة بتكوين بنسبة 68 % خلال عام، لتتجاوز 103 آلاف دولار. وتشهد الأصول الرقمية المرتبطة بالعالم الحقيقي (RWAs) والعملات المستقرة طفرة غير مسبوقة، مع توقعات بوصول السوق إلى 17 تريليون دولار بحلول 2033.