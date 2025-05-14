«أبوظبي الإسلامي» يعرض ابتكارات التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة

شارك مصرف أبوظبي الإسلامي في قمة دبي للتكنولوجيا المالية لعام 2025 بصفته راعياً من الفئة «الماسية»، تأكيداً لالتزامه بوضع تصوّر جديد للتمويل الأخلاقي والمسؤول من خلال الابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وضمن فعاليات القمة، سيشارك «أبوظبي الإسلامي» في جلستين نقاشيتين استراتيجيتين تسلّطان الضوء على ريادته لمشهد الخدمات المصرفية الرقمية واستخدامات التكنولوجيا في الحلول العملية.

وينضم، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد إلى مجموعة من كبار القادة التنفيذيين من المنطقة.

كما شارك الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في المجموعة، في جلسة حوارية مع خبراء عالميين لتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بالكفاءة التشغيلية إلى مستويات متقدمة، وتوفير خدمات مالية مصممة خصيصاً لتلبي الاحتياجات الخاصة بكل متعامل.

واستعرض المصرف في جناحه الخاص في القمة مجموعة من الابتكارات الرقمية، تشمل منصة ADIB Ventures، إلى جانب التجارب المصرفية التفاعلية بتقنية ثلاثية الأبعاد باستخدام جهاز Apple Vision Pro، والذراع الروبوتية الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.