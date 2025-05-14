شراكة بين «علي بابا كلاود» و«لولو المالية القابضة» و«آنت ديجيتال»

أعلنت «علي بابا كلاود»؛ الذراع التكنولوجية لمجموعة علي بابا، عن شراكات استراتيجية مع «لولو المالية القابضة»؛ إحدى الشركات المتخصصة في الخدمات المالية ومقرها دولة الإمارات، و«آنت ديجيتال تكنولوجيز»، وذلك خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025، حيث تؤكد الشراكات التزام «علي بابا كلاود» المستمر بدعم التحول الرقمي في المنطقة، من خلال تزويد الشركات بالأدوات الفعالة والبنية التحتية القوية اللازمة للنجاح في عالم مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

تأتي الشراكات في ظل موجة من التحولات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وإعادة الابتكار الرقمي في دولة الإمارات ودول التعاون، فيما قدرت «ماكينزي» قيمة الفرصة السنوية في القطاع المصرفي العالمي بتريليون دولار، بينما توقعت «بي دبليو سي» مساهمة بقيمة 320 مليار دولار في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول 2030.