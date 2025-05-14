شراكة بين «بلو ريميت» و«سعد للصرافة»



أعلنت شركة «بلو ريميت» المحدودة، التابعة لشركة الأنصاري للخدمات المالية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع مجموعة «سعد للصرافة»، الرائدة في مجال التحويلات المالية عبر الحدود، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى حلول مدفوعات رقمية عابرة للحدود تتسم بالسلاسة، والأمان، والامتثال للمعايير التنظيمية، من خلال مجموعة متنوعة من القنوات الرقمية التي يسهل للعملاء الوصول إليها.



تم توقيع الاتفاقية خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025، بحضور كبار التنفيذيين من الجانبين، في خطوة تؤكد رؤيتهما المشتركة للتحول الرقمي، وتعزيز تجربة العملاء، ودعم نمو القطاع المالي في الإمارات.

تجمع هذه الشراكة بين الإمكانات التقنية المتطورة والخبرة العريقة التي تتميز بها «بلو ريميت»، والشبكة المتنامية لـ«سعد للصرافة» وقاعدتها واسعة النطاق في هذا المجال. ويتيح هذا التعاون للشركتين تقديم مجموعة من الخدمات المالية الرقمية المصممة لتلبية احتياجات العملاء وتزويدهم بحلول موثوقة وفعالة للتحويلات المالية عبر الحدود.