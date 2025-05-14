«بتكوين» فوق 103.6 آلاف دولار

ارتفعت أسعار أغلبية العملات الرقمية المشفرة، خلال تعاملات أمس، مع استمرار الطلب المؤسسي القوي، في ظل البيئة التنظيمية الداعمة لتلك الأصول، ومع ترقب صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

وصعدت «بتكوين» بنسبة 1.81 % إلى 103.652 آلاف دولار، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 يناير الماضي، لتستحوذ على أكثر من 62 % من إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية المشفرة.

وارتفعت ثاني أكبر العملات الرقمية المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثريوم بنسبة 0.15 % إلى 2454.26 دولاراً، وتراجعت الريبل بنسبة 1.1 % عند حوالي 2.5060 دولار.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب» تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية المشفرة نحو 3.29 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 166.4 مليار دولار. واشترت «بلاك روك» 686 بتكوين إضافية، مسجلة بذلك 20 يوماً متتالياً من التدفقات إلى حيازاتها من البتكوين، ويشير هذا الجهد من قِبل أحد أكبر مديري الأصول إلى ثقة مؤسسية قوية بالبتكوين مخزناً للقيمة.

في سياق متصل، أعلنت شركة تعدين البتكوين «أمريكان بتكوين»، التي يدعمها إريك نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها ستطرح أسهمها للاكتتاب العام هذا العام، وهو ما يوطد علاقة عائلة ترامب بالعملات المشفرة.

وستتيح هذه الصفقة والتي ستتم في شكل أسهم للشركة المدعومة من الأخوين ترامب إدراج أسهمها في بورصة ناسداك، ومن المتوقع إتمام عملية الاندماج في الربع الثالث من هذا العام. وتتمثل أهداف الشركة، وفقاً لبيان صحفي نشر، الاثنين، في استخراج عملة بتكوين جديدة «بسعر أقل من تكلفة السوق»، وبناء احتياطي من العملة المشفرة.

وتم إطلاق «أمريكان بتكوين» في مارس، وتمتلك «هت 8» حصة الأغلبية فيها، وفي ذلك الوقت صرحت الشركة بأنها «تهدف إلى أن تصبح أكبر وأكثر شركات تعدين بتكوين كفاءة في العالم».