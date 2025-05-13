أحمد بن سعيد: دبي تستشرف المستقبل المالي والتكنولوجي العالمي

إطلاق أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي بدءاً من عام 2026

عيسى كاظم: يتوقع أن يستقطب «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي 2026» 40 ألفاً من ألمع العقول المؤثرة لتشكيل ملامح مستقبل القطاع عالمياً

عارف أميري: مركز دبي المالي العالمي نجح في بناء أحد أكثر الأنظمة المالية تكاملاً وتقدماً على مستوى العالم

برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، انطلقت، أمس، أعمال النسخة الثالثة من قمة دبي للتكنولوجيا المالية، بحضور أكثر من 9000 مشارك من قادة القطاع المالي، ورواد التكنولوجيا المالية، والمستثمرين وصنّاع السياسات والمبتكرين من أكثر من 120 دولة، وما يزيد على 1000 مستثمر، وأكثر من 300 متحدث، و200 جهة عارضة.

وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، افتتاح قمة دبي للتكنولوجيا المالية، وتفقّد سموه المعرض المُصاحب للقمة، حيث اطّلع على المبادرات الاستراتيجية التي تقودها دبي ومركز دبي المالي العالمي، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي رائد.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد في تدوينة على منصة «اكس» أمس: «تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، افتتحت اليوم فعاليات الدورة الثالثة من «قمة دبي للتكنولوجيا المالية»، المنصة العالمية الرائدة التي تجسّد الدور المتنامي الذي تضطلع به دبي في استشراف مستقبل القطاع المالي والتكنولوجي».

وأضاف سموه: «تُعزز القمة الحوار العالمي حول التكنولوجيا المالية، بما فيها الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والخدمات المصرفية الرقمية، والتمويل المستدام، عبر جمع نخبة من قادة القطاع والمبتكرين وصنّاع السياسات من مختلف أنحاء العالم».

وقال سموه: «ويأتي ذلك في إطار دعمنا لتوسيع آفاق التعاون الدولي واستعراض أحدث الحلول المبتكرة، انسجاماً مع التزامنا بأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033».

وتضم القمة أجنحة للشركات الناشئة والدول في ساحة المعرض لعرض أحدث الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز نمو القطاع.

كما تضم القمة «كأس العالم للتكنولوجيا المالية» للشركات الناشئة الواعدة في هذا المجال والتي تمثل منصة عالمية لعرض حلولها للمستثمرين، ورأس المال الاستثماري، والشركاء الاستراتيجيين، وفرصة للمستثمرين لاكتشاف أفكارهم المبتكرة.

ابتكارات رائدة

وتتماشى قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي كمنصة عالمية لمجتمع التكنولوجيا المالية العالمي، مع الهدف الاستراتيجي لأجندة دبي الاقتصادية (D33) ومركز دبي المالي العالمي الرامي إلى تعزيز مكانة الإمارة لتصبح من بين المراكز المالية الأربعة الأولى عالمياً بحلول عام 2033.

المعرض المصاحب للقمة يستعرض أفضل الحلول المبتكرة لتعزيز نمو القطاع

القمة توفر منصة رفيعة المستوى لعقد جلسات نقاشية وحوارات عالمية هادفة

«كأس العالم للتكنولوجيا المالية» توفر للشركات الناشئة الواعدة منصة عالمية لعرض حلولها للمستثمرين

جلسات نقاشية وحوارات رفيعة المستوى حول مستقبل التكنولوجيا المالية بمشاركة متحدثين بارزين

عيسى كاظم يلقي كلمته أمام القمة

فعاليات متنوعة

وأعلن عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، خلال كلمته الافتتاحية، عن إطلاق «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» على أن تُعقد أول نسخة منه في عام 2026، موضحاً أن مركز دبي المالي العالمي يقود هذه المبادرة، والتي تشمل فعاليات مثل قمة دبي للتكنولوجيا المالية، ومنتدى الاستدامة المستقبلية، و«سيملس الشرق الأوسط»، ومنتدى رأس المال الخاص، وقمة «HODL»، واجتماع الجمعية العمومية السنوي لـ«صندوق حي دبي للمستقبل».

وقال: «يُقام الحدث الذي يستمر أسبوعاً تحت شعار (ريادة المشهد المالي في المستقبل: الابتكار والاستدامة والتواصل العالمي)، ومن المُقرر أن يستقطب ما يزيد على 40 ألفاً من ألمع العقول المؤثرة لتشكيل ملامح مستقبل العالم المالي».

وأضاف عيسى كاظم: «يأتي هذا الأسبوع في إطار التزام مركز دبي المالي العالمي بقيادة مستقبل القطاع المالي والابتكار في دبي، حيث ستُسهم هذه المنصة العالمية الجديدة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً رائداً في المنطقة».

وتابع سعادته: «منذ انطلاق قمة دبي للتكنولوجيا المالية، حقق مركز دبي المالي العالمي تقدماً ملحوظاً في «مؤشر المراكز المالية العالمية»، لا سيما في فئة التكنولوجيا المالية، حيث أصبحت دبي الآن مصنفة من بين المراكز المالية الخمسة الأولى عالمياً، ويؤكد هذا التقدير على أهمية دور المركز كمحفّز للابتكار، ويُسلط الضوء على قوة منظومتنا المزدهرة، التي ترعى وتدعم التقنيات الناشئة وتُمكّن رواد الأعمال الطموحين».

تأثير عالمي

ويواصل تأثير دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية نموه، ويتجلى ذلك في إبرام مركز دبي المالي العالمي أكثر من 100 شراكة واتفاقية ذات صلة مع مؤسسات عالمية رائدة.

كما جمعت الشركات الناشئة في المركز تمويلات تجاوزت 4 مليارات دولار أمريكي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وخلال العقد الماضي، استقطب مركز دبي المالي العالمي 1,304 شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار من 63 دولة لتأسيس أعمالها في دبي، مما يعكس ثقة قطاع التكنولوجيا المالية العالمي بالحلول التي يقدمها المركز.

إمكانيات استثنائية

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «إن هدفنا في أن نكون العاصمة العالمية للابتكار المالي واضح، حيث نواصل استقطاب الشركات الناشئة، والشركات في مرحلة النمو، والشركات المليارية «اليونيكورن» بمعدلات غير مسبوقة، وذلك بفضل ما قدمناه لها من بيئة داعمة وإمكانيات استثنائية تُتيح لها تحقيق التوسع والنمو».

وأضاف: «لقد نجح مركز دبي المالي العالمي في بناء أحد أكثر الأنظمة المالية تكاملاً وتقدماً على مستوى العالم، فدبي لا تكتفي بإعادة تشكيل مشهد التكنولوجيا المالية في المنطقة فحسب، بل أصبحت منصة عالمية رائدة للشركات لاختبار الأفكار، وطرح تقنيات مبتكرة تُحدث تغييرات جوهرية، وتعتمد سياسات مُلهمة».

تقرير «مستقبل القطاع المالي»

وخلال القمة، كشف مركز دبي المالي العالمي عن تقرير «مستقبل القطاع المالي»، وهو أول تقرير من نوعه للمركز يربط بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، حيث تم إعداد التقرير بمشاركة عدد من الخبراء والعملاء في هذا المجال، ويسلط الضوء على الأثر التحويلي للذكاء الاصطناعي على القطاع المالي والابتكار.

ويُقدم رؤى متقدمة حول كيفية تحدي الشركات الجديدة في السوق ومبتكري التكنولوجيا المالية للنماذج المصرفية التقليدية في ظل توسّع الترابط الرقمي عالمياً، بما يؤدي إلى منظومة مالية أكثر ديناميكية وشمولية.

ويسلط التقرير الضوء أيضاً على الفرص الرئيسية لشركات الخدمات المالية، بما في ذلك التوسع في الأسواق ذات معدلات النمو العالية من خلال الحلول الرقمية مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإقراض البديل، وتعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية الرائدة لتطوير منتجات هجينة، واعتماد الحوسبة السحابية لتحقيق المرونة والكفاءة، حيث يعد إعطاء الأولوية لدمج الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير وصقل مهارات العاملين في التقنيات الناشئة، أمراً مهماً.

جلسات نقاشية

وتُوفر قمة دبي للتكنولوجيا المالية منصة رفيعة المستوى لعقد جلسات نقاشية وحوارات عالمية هادفة، حيث يتيح الحدث للمشاركين فرصة الاطلاع على رؤى وأفكار غنية حول أبرز القضايا والتوجهات المستقبلية في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك بمشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة، من بينهم: الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي.

قائمة المتحدثين

وتضم قائمة المتحدثين في اليوم الأول من القمة: ريد هوفمان المؤسس المشارك لشركة «لينكدإن»، والمؤسس المشارك لشركة «إنفلكشن إيه آي»، والمؤسس المشارك لشركة ماناس للذكاء الاصطناعي، والشريك في جراي لوك، «لينكدإن»؛ وماثيو كودر رئيس الخدمات المصرفية العالمية للشركات والاستثمار في بنك أوف أمريكا؛ وكارولين فام القائمة بأعمال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية؛ وجان كلود كاسي برو محافظ البنك المركزي لدول غرب أفريقيا؛ ورامان بهاتيا الرئيس التنفيذي لبنك ستارلينج؛ ولوري شوارتز الرئيس العالمي لخدمات الخزانة في جيه بي مورجان للمدفوعات؛ وداون ميلر الرئيسة التنفيذية لشركة «لويدز أميركاس»؛ وديانا جوزمان رئيسة مؤسسة برودنس ورئيسة الاستدامة في شركة برودنشيال؛ وك.

راجارامان رئيس مجلس إدارة هيئة مراكز الخدمات المالية الدولية في الهند (IFSCA).

ويتحدث في اليوم الثاني من القمة كل من جون شيندلر الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي؛ وسوندارارامان رامامورثي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبورصة بومباي للأوراق المالية؛ وجيونغ أون-بو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة كوريا (KRX)؛ وهادي بدري المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية؛ وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وأشوك فاسواني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك كوتاك ماهيندرا؛ وصقر نسيبة الرئيس التنفيذي لشركة فيديريتد هيرميس المحدودة.