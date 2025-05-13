العملات الرقمية تصعد بدعم التفاؤل التجاري

ارتفعت أسعار غالبية العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات أمس، مدفوعة بتفاؤل متزايد بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب زخم متصاعد في سوق العملات الرقمية العالمية.

وقفزت «بتكوين» إلى مستويات قياسية جديدة، أمس، وسجلت العملة الرقمية الأكبر في العالم أعلى مستوى لها عند 105.039 دولارات، قبل أن تتراجع بنسبة 0.36% إلى 104.146 دولارات، لتستحوذ على نحو 61.5% من إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية المشفرة.

وقفزت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثريوم بنسبة 1.7% إلى 2557.97 دولاراً، وارتفعت الريبل بنسبة 1.9% عند حوالي 2.417 دولار.

ويأتي هذا الارتفاع وسط موجة من التفاؤل في الأسواق المالية العالمية بعد اتفاق واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً بنحو 115%.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية المشفرة 3.37 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 133.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

وحققت «استراتيجي» عائد «بتكوين» بنسبة 13.7% منذ بداية العام حتى 28 أبريل، ما دفعها للتخطيط لضخ استثمارات بنحو 84 مليار دولار، وتركز الاستراتيجية الجديدة على تسريع حيازة الـ«بتكوين» مع إدارة المخاطر من خلال هياكل تمويل متنوعة.

واستحوذت «بلاك روك» على 363.63 بتكوين بقيمة تقارب 30.73 مليون دولار، عبر منصة «كوين بايس برايم»، بالتزامن مع ارتفاع أوسع نطاقاً في مشتريات الأصول الرقمية من المؤسسات الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الاهتمام المؤسسي بـ«بتكوين»، خاصة بعد الموافقة على صناديق ETF الفورية في الولايات المتحدة، مما يمنح المستثمرين الكبار طرقاً أكثر تنظيماً وشفافية للوصول إلى سوق العملات الرقمية.