العملات المشفرة تنتعش مع عودة شهية المخاطرة

شهدت أسواق العملات المشفرة هذا الأسبوع موجة صعود قوية، دفعت بأبرز العملات الرقمية إلى مستويات قياسية، لم تشهدها منذ أشهر، مدعومة بعودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مع تراجع المخاوف من الحرب التجارية العالمية إثر التطورات الإيجابية الأخيرة المرتبطة بالتوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، علاوة على الجولة المرتقبة للمفاوضات بين واشنطن وبكين.

وسجل سعر بيتكوين بنهاية الأسبوع حوالي 102900 دولار، مقارنة بمستويات فوق الـ 97 ألفاً بنهاية الأسبوع السابق، وخلال الأسبوع كسرت بيتكوين حاجز الـ103 آلاف دولار للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وهو ما يُترجم بارتفاع نسبته نحو 38% منذ تراجعات التاسع من أبريل الماضي.

أما إيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد ارتفعت إلى 2340 دولاراً بنهاية الأسبوع، مقارنة بمستويات 1800 دولار بنهاية الأسبوع السابق. وبعد كسر الإيثر حاجز الـ 2200 فإنها بذلك تتخطى مستوى لم تبلغه منذ شهرين تقريباً، بما يمثل صعوداً بنحو 60% منذ 9 أبريل.

عملة سولانا هي الأخرى حققت مكاسب قوية، إذ ارتفع سعرها إلى 172 دولاراً من 148 دولاراً الأسبوع السابق، مستفيدة من الزخم القوي، الذي يضرب السوق ككل، وتزايد الاهتمام بالمشاريع المرتبطة بالبلوكتشين، وحلول التمويل اللامركزي.

وبلغت القيمة السوقية العالمية لسوق الكريبتو 3.39 تريليونات دولار، وذلك مقارنة مع 3.02 تريليونات دولار بنهاية شهر أبريل.

وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمنصة تداول الأصول الرقمية نيكسو، في تعليق «يتعين أن تعتبر العودة إلى مستوى 100 ألف دولار واحدة من أكثر إنجازات بتكوين روعة. في الشهر الماضي فحسب كانت عملة بتكوين عند نحو 74 ألف دولار. هذه «العودة» تذكرة بأن الشراء في وقت ذروة الخوف من الممكن أن يكون مربحاً بشكل استثنائي».

وأضاف: «سرعة الارتداد إلى 100 ألف دولار وسط عودة الإقبال على المخاطرة يبث رسالة مفادها أن 109 آلاف دولار وما فوق ذلك في مرمى البصر».

جاء هذا الأداء القوي في سياق عالمي أكثر استقراراً من الأيام الماضية، وبما حفز شهية المخاطرة، بعد أن نجحت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، بينما تترقب الأسواق انفراجاً في المفاوضات الجارية بين واشنطن وبكين، وقد أسهمت هذه التطورات في تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية والتجارية، ما أعاد شهية المخاطرة إلى الأسواق المالية عموماً، وأعاد الزخم إلى سوق العملات المشفرة خصوصاً.

كذلك فإن توقيع مشروع قانون الأصول الرقمية في ولاية أريزونا الأمريكية وتكوين صندوق احتياطي للبتكوين مع التحفظ على الأصول الرقمية المتروكة لمدة ثلاث سنوات من بين العوامل، التي أثرت إيجاباً على السوق خلال الأسبوع.