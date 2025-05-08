أنباء إيجابية تصعد بالعملات الرقمية

ارتفعت أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات أمس، بعد ورود أنباء إيجابية تفيد بأن لقاءً مرتقباً سيعقد هذا الأسبوع في سويسرا بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والممثل التجاري جيميسون غرير، مع مسؤولين من الحكومة الصينية، ما عزز الآمال في إمكانية توصل أكبر اقتصادين في العالم إلى اتفاق من شأنه تخفيف التوترات التجارية.

وتجاوزت «بتكوين» 97500 دولار بزيادة 3.3% خلال الـ24 ساعة الماضية قبل أن تتراجع مكاسبها، بينما ارتفعت قيمة الإيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، بنحو 4.2%، قبل أن تقلص المكاسب إلى 2.7%.

وزادت «بتكوين» بنسبة 1.88% إلى 96836 دولاراً، بعدما لامست 97710 دولارات، صباح أمس، لتستحوذ على نحو 64.2% من إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية المشفرة.

وسجلت «بتكوين» مستوى قياسياً عند 109241 دولاراً في يناير الماضي، مدفوعة بموجة من التفاؤل في شأن أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤيدة للعملات الرقمية المشفّرة.

وارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، الإيثريوم بنسبة 2.7% إلى 1835.96 دولاراً، كما ارتفعت الريبل بنسبة 0.55% عند حوالي 2.1387 دولار.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية المشفرة 3 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 83.58 ملياراً دولار، بزيادة قدرها 33.25%.

ووفقاً للإفصاح المقدم للجنة الأوراق المالية الأمريكية، استحوذت شركة «استراتيجي» على 1895 بتكوين بسعر متوسط بلغ 95167 دولاراً، وذلك في الفترة بين 28 أبريل و4 مايو.

وأقرت «نيو هامبشاير» تشريعاً لتكوين أول احتياطي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، ويسمح القانون الجديد لخزينة الولاية بشراء أصول رقمية تتجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار، وهو ما ينطبق على عملة «بتكوين» فقط.