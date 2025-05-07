العملات المشفرة تتراجع وتترقب «الفيدرالي»

تراجعت أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات أمس، مع ترقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتقييم المستثمرين التداعيات المحتملة لمزيد من القيود التجارية في الولايات المتحدة.

وانخفضت «بتكوين» بنسبة 1.15 % إلى 93447 دولاراً، وتستحوذ على نحو 63.5 % من إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية المشفرة.

وتراجعت ثاني أكبر العملات الرقمية المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثريوم بنسبة 0.7 % إلى 1805.70 دولارات، كما هبطت الريبل بنسبة 1.15 % عند حوالي 2.1003 دولار، فيما ارتفع سعر عملة بينانس كوين بنحو 1.1 % إلى 598.60 دولاراً، وتراجع سعر «سولانا» بنسبة 1.5 % إلى 144.830 دولاراً، وهبط سعر «دوغكوين» بنسبة 2.3 % لتبلغ 0.169593 دولار.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية المشفرة 2.94 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 62.65 مليار دولار، بزيادة قدرها 11.1 %.

يأتي هذا بعدما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً لدعم توطين صناعة الأدوية في الولايات المتحدة، وذلك مع احتمالية فرض تعريفات جمركية على الأدوية المستوردة.

وتشهد سوق العملات الرقمية انتعاشاً ملحوظاً في التدفقات الاستثمارية، حيث سجلت المنتجات الاستثمارية الرقمية تدفقات داخلة بقيمة ملياري دولار خلال الأسبوع الماضي، مما رفع إجمالي التدفقات، منذ بداية العام، إلى 5.6 مليارات دولار.

وتظهر الإحصاءات أن هذا هو الأسبوع الثالث على التوالي من التدفقات الإيجابية، ما يعكس تحولاً واضحاً في سلوك المستثمرين بعد فترة من التراجع. وواصلت «بتكوين» تصدرها للمشهد، إذ استقطبت وحدها 1.8 مليار دولار من التدفقات خلال الأسبوع الماضي، وارتفع سعرها إلى نحو 94 ألف دولار، مما عزز من مكانتها كخيار استثماري رئيسي لدى المؤسسات المالية.

وحتى الآن في عام 2025، استقطبت «بتكوين» أكثر من 5.5 مليارات دولار من رؤوس الأموال الجديدة، وسط تصاعد الاهتمام بالأصول الرقمية في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن سياسات الرسوم الجمركية للرئيس دونالد ترامب.