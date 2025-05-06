«بتكوين» دون 94 ألف دولار

انخفضت أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات أمس، في تداولات ضعيفة بسبب العطلات، مع متابعة المستثمرين تطورات السياسة النقدية والتجارية في الولايات المتحدة. وهبطت «بتكوين» بنسبة 1.63% إلى 93973.00 دولاراً، وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية لـ«بتكوين» إلى 1.880 تريليون دولار، في حين تراجعت نسبة هيمنتها على السوق بنسبة 0.2% لتستقر عند 61.5%.

وانخفض سعر «بتكوين» خلال الأسبوع الماضي - بين 92,000 و97,000 دولار - بعد أن فقد زخم انتعاشه في أواخر أبريل. وفي حين أن العملة المشفرة عوّضت معظم خسائرها في عام 2025 بارتفاعها في أواخر أبريل، إلا أنها لا تزال تعاني أداء ضعيفاً منذ بداية العام مع تراجع شهية المخاطرة في مواجهة رسوم ترامب الجمركية.

وتراجعت أسعار العملات الرقمية عموماً، أمس، محافظة على نطاقات تداول ضيقة، في ظل ترقب المتداولين لمزيد من المؤشرات حول السياسة الأمريكية والاقتصاد. وانخفضت عملة الإيثر، ثاني أكبر عملة رقمية عالمياً، بنسبة 2.1% لتصل إلى 1,806.94 دولار، بينما انخفضت عملة الريبل بنسبة 1.7% لتصل إلى 2.1705 دولار.

وارتفعت عملة سولانا بنسبة 0.2%، بينما انخفضت عملة دوجكوين بنسبة 2%. وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.95 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 55.32 مليار دولار، بزيادة قدرها 13%.

وفي حين عززت العملات المشفرة مكاسبها الأسبوع الماضي في ظل التفاؤل المحيط بالمفاوضات التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين، والطلب المؤسسي القوي، إلا أن عدم اليقين بشأن آفاق السياسات شكل ضغوطاً هبوطية تزامنت مع عمليات جني الأرباح.

ولا تواجه أسواق العملات المشفرة تأثيراً مباشراً يُذكر من أجندة ترامب الجمركية، نظراً لطبيعتها اللامركزية، لكن الشعور السلبي الناجم عن الرسوم يميل إلى إضعاف شهية المخاطرة، ما يؤثر بدوره في الأصول المضاربة مثل العملات المشفرة، لكن المتداولين يبحثون الآن عن مؤشرات أكثر وضوحاً على إجراء محادثات تجارية.