«إيثريوم» تخطف الأضواء في أغسطس.. وتوقعات مثيرة لـ«بتكوين»

تسجّل سوق الكريبتو حضوراً لافتاً مع اقتراب ختام الصيف، في وقت تعود فيه النقاشات حول مستقبل بتكوين وإيثر إلى الواجهة مجدداً، وسط مزيج من التوقعات المتفائلة والرهانات الجريئة على مستويات غير مسبوقة.

ويستقطب هذا المشهد اهتمام المستثمرين العالميين الذين يراقبون تحركات الأصول الرقمية عن كثب، في وقت تتداخل فيه السياسات النقدية مع شهيّة المخاطرة وتوجهات رؤوس الأموال نحو بدائل استثمارية أكثر جرأة.

وسجلت عملة الإيثريوم - ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية - زخماً لافتاً خلال تعاملات الشهر الثامن من عام 2025، متفوقة (في نسبة النمو) على شقيقتها الأكبر البتكوين التي لم تستطع المحافظة على وتيرة مكاسبها.

وارتفعت إيثريوم بنحو 16 % في أغسطس وصولاً إلى مستويات في حدود 4350 دولاراً بنهاية الأسبوع، مقارنة مع مستوى 3747 دولاراً بنهاية يوليو.

وكانت قد كسرت مستوى قياسياً عند منتصف الشهر فوق الـ4700 دولار بدعم من حالة التفاؤل التي شهدتها سوق الكريبتو جراء الدفعة التي حظيت بها أصول المخاطرة.

جاءت تلك المكاسب بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ولا سيما بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة «جاكسون هول» السنوية، والتي ألمح فيها إلى اتجاه البنك للتيسير النقدي بدءاً من اجتماع سبتمبر المرتقب، وفي ضوء ما تُظهره البيانات، وبما عزز شهية المخاطرة، واتجاه المستثمرين للأصول المشفرة والذهب كمخزن قيمة.

ومن بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس، ارتفعت إيثريوم بقرابة الـ30 % من قيمتها، مقارنة مع البتكوين التي حققت نصف ذلك الزخم تقريباً بنمو حوالي 16 %.

وفي أغسطس، سجلت العملة المشفرة الأكبر انخفاضاً بنحو 7 % إلى مستويات عند 108,600 دولار بنهاية الأسبوع، مقارنة مع مستويات 117 ألف دولار بنهاية شهر يوليو.

وبموازاة ذلك، شهدت سوق الكريبتو دفعة معنوية بعد تصريحات إريك ترامب (الابن الثاني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب) يوم الجمعة الماضي خلال مؤتمر في هونغ كونغ، عندما توقع أن تصل قيمة عملة بتكوين إلى مليون دولار خلال عدة سنوات.

وكانت بتكوين قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 124,480 دولاراً في منتصف أغسطس، مدعومة بتخفيف القيود التنظيمية التي فرضتها إدارة ترامب، والطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين.

وفي ظل الزخم الذي يشهده عدد من العملات البديلة، فقد ارتفعت سولانا بنحو 16 % في أغسطس، و5.5 % منذ بداية العام، وذلك بوصولها إلى مستويات فوق الـ204 دولارات، مقارنة مع 175 دولاراً بنهاية يوليو و193 دولاراً تقريباً بنهاية ديسمبر 2024.

بينما سجلت عملتا الريبل ودوجكوين خسائر شهرية. ويعكس المشهد الراهن في سوق الكريبتو - التي بلغت قيمتها بنهاية أغسطس 3.84 تريليونات دولار - حالة سيولة نسبية تتسم بتباين الأداء بين العملات الكبرى، إذ تتزايد رهانات السوق على عملات بعينها، فيما تواجه أخرى تحديات تقلب الأسعار وضغوط السيولة.