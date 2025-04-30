«أبوظبي العالمي» يسمح لـ«سيركل إنترنت جروب» بمزاولة الخدمات المالية

أعلنت شركة «سيركل إنترنت جروب»، المتخصصة في التكنولوجيا المالية وأسواق العملات المستقرة، عن حصولها على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، لمزاولة أنشطتها كونها مزوداً للخدمات المالية.

ويشكل الحصول على الموافقة خطوة رئيسية ومهمة بالنسبة لشركة «سيركل»، في إطار مساعيها للحصول على الترخيص النهائي لتقديم الخدمات المالية، بما يتماشى مع متطلبات الإطار التنظيمي المتطور لأبوظبي العالمي.

وتأتي الخطوة بعد إتمام «سيركل» بنجاح عملية التسجيل رسمياً في أبوظبي العالمي في ديسمبر 2024، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز توسع أعمالها وحضورها في دولة الإمارات.

وفي سياق موازٍ أعلنت «سيركل» عن إبرامها شراكة مع منصة هب 71 - Hub71 منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، لتعزيز الابتكار في مجال الأصول الرقمية.

وستتعاون سيركل وHub71 في إطار الشراكة لاستكشاف وتطوير مبادرات متنوعة، في إطار البيئة التنظيمية الرقمية لأبوظبي العالمي، بما يشمل منح رواد الأعمال فرص الحصول على دعم مالي، وتسريع الابتكار .