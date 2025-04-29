تواصل صعود «بتكوين» بانحسار التوترات التجارية

ارتفعت العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات أمس بقيادة «بتكوين»، التي واصلت تحقيق المكاسب بعدما سجلت أفضل أداء أسبوعي في أكثر من 5 أشهر، بدعم من انحسار المخاطر التجارية.

وصعدت «بتكوين» 0.45% إلى 94.838 دولاراً، بعدما سجلت أفضل أداء أسبوعي منذ السابع عشر من نوفمبر الماضي.

كما ارتفعت كل من الإيثريوم 0.4% عند 1812.96 دولاراً، والريبل 2.55% إلى 2.34 دولار، وعملة «ترامب» الرمزية 4% إلى 15.46 دولاراً، في حين استقرت «دوج كوين» عند 18.18 سنتاً.

وتأثرت «بتكوين» والعملات المشفرة الأخرى بعزوف المستثمرين عن الأصول الخطرة مع تصاعد التوترات التجارية منذ مطلع أبريل الجاري، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية مرتفعة على أغلب الدول.

ولكن أسهم تعليق «ترامب» للرسوم التبادلية على أغلب الدول، وهدوء النبرة المتشددة تجاه الصين، في عودة المستثمرين للأصول الخطرة مرة أخرى، حيث سجلت «بتكوين» ارتفاعاً أسبوعياً هو الأعلى منذ منتصف نوفمبر الماضي.

جاء هذا الصعود مع تحسن معنويات المستثمرين وهدوء التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم، وسط احتمالات التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب التجارية.

وكانت العملات الرقمية قد تكبدت خسائر قوية خلال الفترة الماضية، مع عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر، خوفاً من اندلاع حرب تجارية عالمية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وتلقت العملات المشفرة دعماً قوياً مع بدء شركات الاستثمار المتخصصة في بتكوين اتخاذ مسار جديد قد يُحدث تحولاً جذرياً في الأنظمة المالية العالمية.

ففي الوقت الحالي تشهد آسيا تحركات كبيرة في مجال الاستثمار في البتكوين، حيث تجاوزت حيازات شركة «ميتابلانيت»، التي تلقب بـ«مايكروستراتيجي آسيا»، حاجز الـ5000 بتكوين في أبريل الجاري.