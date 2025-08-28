العملات المشفرة تحاول استعادة بريقها

شهدت العملات المشفرة أداء متذبذباً، خلال تعاملات أمس، وسط تنامي توقعات الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر، والتوترات الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة العضوة ليزا كوك.

وارتفعت عملة بتكوين بنسبة 0.2% عند 111.217 دولاراً، خلال التداولات، واستحوذت على نحو 57.3% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وفي حين زادت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.65% إلى 4602.24 دولار، تراجعت الريبل بنسبة 0.75% عند نحو 3.013 دولارات.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.87 تريليونات دولار، في حين بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 178.72 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

ووفقاً لبيانات مكتب بتكوين في السلفادور، استحوذت البلاد على 31 عملة مشفرة إضافية خلال الثلاثين يوماً الماضية، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6281.18 بتكوين، بقيمة 699 مليون دولار.