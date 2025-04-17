العملات الرقمية تحت ضغط حالة عدم اليقين

تراجعت العملات الرقمية،أمس، لتفقد مكاسبها المحدودة التي حققتها خلال الأسبوع الجاري وسط حالة من عدم اليقين المتصاعدة بشأن سياسات الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تسببت في اضطرابات بالأسواق العالمية.

وانخفضت عملة «بتكوين»، وهي الأكبر عالمياً، بنسبة 2.5% لتسجّل 83.509 دولارات وكانت العملة قد لامست مستويات فوق 86 ألف دولار الثلاثاء، لكنها فشلت في الحفاظ على هذه المكاسب؛ وفق ما نقله موقع «كوين ديسك» المختص في العملات الرقمية.

تداولات ضعيفة

وسجلت العملات الرقمية البديلة خسائر أكبر من بتكوين، بعد تداولات ضعيفة في الأيام السابقة، حيث هبطت «إيثيريوم»، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، بنسبة 4.6% إلى 1,565 دولاراً. وتراجعت «اكس ار بي» بنسبة 3.6% إلى 2.07 دولار وخسرت «سولانا» 5%.

ويقيم المستثمرون التداعيات الأوسع لسياسة ترامب التجارية المتقلبة، حيث ألمح ترامب في الآونة الأخيرة إلى إمكانية استثناءات لبعض الرسوم الجمركية، مثل فرض 25% على واردات السيارات الأجنبية، في الوقت الذي تواصل فيه إدارته دفع خطط فرض رسوم جديدة على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية.

ولا تزال البضائع الصينية خاضعة لرسوم تراكميّة بلغت 145%، ما دفع بكين للرد برسوم انتقامية بلغت 125%، مما عزز القلق في الأسواق العالمية وأضعف شهية المخاطرة، لا سيما تجاه الأصول عالية التقلب مثل العملات الرقمية.

ورغم أن «بتكوين» كثيراً ما يُنظر إليها كملاذ آمن في أوقات التوترات الجيوسياسية، فإنها تبدو حالياً فاقدة لبعض هذا الدور في ظل الإشارات المتباينة الصادرة من واشنطن.