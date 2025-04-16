87 % من المستثمرين في الإمارات يعتمدون على منصات التكنولوجيا المالية

أظهر استطلاع أجرته «إيتورو» أن 87% من المستثمرين الأفراد في الإمارات يعتمدون الآن على منصات التكنولوجيا المالية، ما يدل على التحول الكبير في سبل الوصول إلى الخدمات المالية والثقة بها.

ومع أن واحداً من كل 3 مستثمرين يجدون العملات المشفرة وصناديق الاستثمار المتداولة معقدة، يؤكد تنامي التكنولوجيا المالية الحاجة الماسة إلى توفير التعليم الواضح وسهل الفهم للمستثمرين.

وقال جورج نداف، المدير العام لشركة «إيتورو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن الموقع الذي تحتله دبي بين أفضل 5 مدن للتكنولوجيا المالية في العالم، يعكس التحول الأوسع في الطرق التي يتبعها المستثمرون في الإمارات للتفاعل مع الخدمات المالية.

وتظهر بيانات «إيتورو» تفضيلهم بشكل واضح لحلول التكنولوجيا المالية، حيث يستخدم نصف المستثمرين الأفراد الآن منصات تداول العملات المشفرة، ويلجأ الكثيرون منهم إلى تطبيقات التمويل الشخصي (32%) والمستشارين الآليين (20%) لإدارة أموالهم».

وأضاف: «إنه رغم انتشار تبني هذه التقنيات، لا يزال فهمها بشكل أعمق متأخراً نوعاً ما.

وتتصدر الأصول المشفرة قائمة أصعب المنتجات على الاستيعاب (33%)، تليها صناديق الاستثمار المتداولة (29%) والسلع (30%).

ويبرز هذا الجانب تحدياً بالغ الأهمية، حيث تزداد الحاجة إلى دعم المستثمرين بالتعليم عالي الجودة وسهل المنال، بالتوازي مع تحول منصات التكنولوجيا المالية إلى الخيار الأمثل للمشاركة المالية».

وأضاف جورج نداف: «إنه يبدو واضحاً أن التكنولوجيا المالية تسهم في تشكيل مستقبل القطاع المالي في الإمارات، ليس فقط من خلال تقديم أدوات جديدة، ولكن عن طريق تقديم تعريف جديد حول كيفية ومكان اتخاذ المستثمرين للقرارات.

وسيكون ضمان الاعتماد على البيانات عند اتخاذ هذه القرارات مسألة مهمة للغاية لمواصلة هذا الزخم».