بتكوين ترتفع.. و«ستراتيجي» تواصل الشراء

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الثلاثاء، مع تجدد اهتمام المستثمرين بفئات الأصول الخطرة، وسط آمال بتخفيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدة الحرب التجارية التي يشنها.

وصعدت البتكوين بنسبة 1.5% إلى 86.037 دولاراً، خلال التداولات، وتستحوذ على نحو 63% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 0.1% إلى 1639.73 دولاراً، فيما زادت الريبل بنحو 0.2% إلى 2.154 دولار.

واستضاف ترامب رئيس السلفادور نجيب بوكيلة في البيت الأبيض مؤخراً، وتركزت المحادثات على التجارة والهجرة، ولم يتطرق الاجتماع إلى الأصول الرقمية، رغم اعتماد السلفادور البتكوين كعملة رسمية في عام 2021.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.71 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 77.39 مليار دولار، بانخفاض قدره 7.45%، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

من جهة أخرى، استغلت شركة «ستراتيجي» التي يقودها مايكل سايلور التقلبات الحادة في أسعار أسهمها العادية الأسبوع الماضي، لتشتري كمية إضافية من عملة بتكوين بقيمة 285.8 مليون دولار.

وأعلنت الشركة، التي كانت تُعرف سابقاً باسم «مايكروستراتيجي» أنها باعت أسهماً عبر برنامج البيع في السوق المفتوحة لتمويل هذه المشتريات من العملة المشفرة.

وتعد هذه الصفقة الأحدث في سلسلة من عمليات الشراء شبه الأسبوعية التي بدأت أواخر أكتوبر، لترفع حيازة الشركة، إلى 45 مليار دولار من بتكوين، أي 2.5% من إجمالي 21 مليون وحدة من العملة المشفّرة المقرر إصدارها.

واشترت الشركة 3459 وحدة بتكوين بسعر متوسط يبلغ نحو 82,618 دولاراً، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 13 أبريل.