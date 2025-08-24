«إيثريوم» تقود صعود العملات المشفرة في أسبوع

4.12 تريليونات دولار إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة

تصدرت عملة إيثريوم سوق الكريبتو هذا الأسبوع بارتفاعات قياسية تجاوزت أعلى مستوى مسجل في 2021، بدعم من تصاعد الآمال في خفض الفائدة الأمريكية بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في ندوة جاكسون هول.

ووصلت إيثريوم بحلول نهاية يوم الجمعة، إلى مستويات قياسية غير مسبوقة فوق 4800 دولار (متجاوزة المستوى القياسي المسجل في نوفمبر 2021)، مقارنة بمستويات 4300 دولار بنهاية الأسبوع الماضي. وبهذا الأداء اللافت، تتفوق الإيثريوم على البيتكوين، من حيث الأداء ومعدل الارتفاع.

وحافظت البيتكوين - أكبر العملات المشفرة - على مستويات فوق الـ117 ألفاً بحلول نهاية يوم الجمعة، مقارنة مع مستويات عند الـ116 ألفاً الأسبوع الماضي. كما سجلت سولانا ارتفاعاً أسبوعياً لتصل إلى 200 دولار، مقابل 184 دولاراً تقريباً الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت دوجكوين واستقرت «إكس آر بي» في أسبوع. ومع المسار الصعودي الذي تسلكه العملات المشفرة، في ظل ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في اجتماع سبتمبر المقبل، ارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة إلى 4.12 تريليونات دولار.