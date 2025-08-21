ارتفاع العملات المشفرة.. والبتكوين فوق 113 ألفاً

غلب الارتفاع على أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، وارتفعت البتكوين بنسبة 0.45% عند 113.758 دولاراً، خلال التداولات، واستحوذت على نحو 59% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وفي حين صعدت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.7% إلى 4220.71 دولاراً، تراجعت الريبل بنسبة 0.4% عند حوالي 2.8912 دولار.

وبحسب أداة «فيد واتش»، ارتفعت توقعات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر إلى 82.9% من 55.9% قبل شهر.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.84 تريليونات دولار، في حين بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 185.44 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

ووفقاً لبيانات مكتب بتكوين في السلفادور، استحوذت البلاد على 30 عملة مشفرة إضافية خلال الثلاثين يوماً الماضية، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6274.18 بتكوين، بقيمة 714 مليون دولار.