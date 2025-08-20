أبوظبي تستضيف مؤتمر بتكوين بمشاركة دولية بارزة في ديسمبر

يعود مؤتمر بتكوين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «بتكوين مينا» إلى العاصمة أبوظبي في نسخته الثانية المقرر عقدها في مركز أدنيك أبوظبي 8 - 9 ديسمبر المقبل ليؤكد مكانته منصة رائدة لاستعراض أحدث الابتكارات في عالم البتكوين والعملات الرقمية على مستوى المنطقة.

ويجمع المؤتمر نخبة من المتحدثين المؤثرين، إلى جانب ورش عمل تفاعلية ومعرض ديناميكي، بهدف تعزيز منظومة التمويل الرقمي وتسريع وتيرة تبني العملات المشفرة.

ويرحب المؤتمر بكوكبة من أبرز قادة الصناعة على المستويين المحلي والدولي، إذ يلقي الكلمة الرئيسية مايكل سايلور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ستراتيجي (التي كانت تعرف سابقاً باسم مايكروستراتيجي).

وسيستعرض سايلور رؤيته العالمية حول مستقبل العملات الرقمية، ما يعزز من مكانة المؤتمر حدثاً محورياً في المنطقة؛ ويسلط الضوء على التحولات المقبلة في عالم التمويل الرقمي.

ويعد مايكل سايلور من أبرز الشخصيات التي ساهمت في ترسيخ مكانة البتكوين أصلاً استثمارياً رئيسياً في خزائن الشركات حول العالم.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «تنظيم مؤتمر بتكوين مينا للمرة الثانية؛ يرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار والريادة الفكرية في مجال الأصول الرقمية».