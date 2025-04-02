ارتفاع أسعار العملات المشفّرة

عززت أسعار العملات المشفرة مكاسبها أمس، مع تقييم بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ سوق العمل وانكماش قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، مما جدد آمال المستثمرين في استئناف دورة التيسير النقدي قريباً.

وخلال التعاملات صعدت بيتكوين 3.15% إلى 85405.21 دولارات، وتستحوذ على أكثر من 61% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 4.95% إلى 1924.42 دولاراً، فيما قفزت الريبل بنحو 3.65% إلى 2.1635 دولار.

وأظهرت بيانات أمريكية، تراجع عدد فرص العمل المتاحة إلى 7.57 ملايين فرصة خلال فبراير، من قراءة شهر يناير البالغة 7.76 ملايين، مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمعهد إدارة التوريد إلى 49 نقطة في مارس، من 50.3 نقطة في فبراير.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.76 تريليون دولار، بارتفاع 2.15% على أساس يومي، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 76.51 مليار دولار، بانخفاض 2.15%، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».