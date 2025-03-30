العملات المشفرة تسير عكس التوقعات في الربع الأول

شهدت سوق العملات المشفرة تحركات لافتة خلال الربع الأول 2025، حيث واصلت البتكوين تأرجحها ضمن نطاق واسع، متأثرة بجملة من العوامل الاقتصادية والسياسية.

وبينما كانت التوقعات تشير إلى مكاسب قوية بدعم من سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة، فإن التقلبات لم تهدأ، مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الاقتصادية، ما انعكس على معنويات المستثمرين وأعاد تشكيل توجهات السوق.

امتدت هذه التقلبات إلى باقي الأصول الرقمية، حيث سجلت العملات الكبرى ضغوطاً متفاوتة في ظل عمليات بيع مكثفة وتغيرات في خارطة الاستثمارات المؤسسية.

كما تزايدت المخاوف بشأن البيئة الاقتصادية العامة، وسط تحذيرات من تداعيات التحولات السياسية والمالية على قطاع الكريبتو، في وقت باتت فيه الأسواق أكثر حساسية لأي متغير قد يعيد رسم مسار التداولات في المرحلة المقبلة.

وتراجعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة من 3.91 تريليونات دولار في الربع الرابع 2024 إلى 2.8 تريليون دولار بنهاية الربع الأول 2025.

وتأرجح سعر عملة البتكوين خلال الربع الأول 2025، ما بين مستويات الـ 85 و95 ألف دولار، تخللتها فترات تجاوزت فيها العملة المشفرة الأكبر مستويات الـ 100 ألف لتصل إلى نحو 108 آلاف دولار في فبراير الماضي، قبل أن تنهي التعاملات الفصلية عند مستويات حول 85 ألفاً.

وفيما كانت البتكوين تتداول ضمن نطاق بين 93 و95 ألف دولار نهاية العام الماضي، كانت التوقعات تشير لقفزات أعلى بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعد ما قدمه من رسائل دعم للصناعة خلال حملته الانتخابية، غير أن الأسعار ظلت طيلة الأشهر الثلاثة الماضية على تقلباتها، لتنخفض منذ ذلك الحين بنحو 10% تقريباً.

جزء من هذه التراجعات كان ناجماً عن سياسات الرئيس ترامب التجارية وحرب الرسوم التجارية التي أطلقها واستهدفت بما في ذلك حلفاء التجارة الرئيسيين للولايات المتحدة، ما عمق من مشاعر الخوف في السوق، ومن ثم حالة العزوف عن المخاطرة لصالح الأصول التي تمثل ملاذاً آمناً كالذهب.

ولا تزال رهانات المتعاملين على تأثير ترامب الداعم لسوق الكريبتو تحدث توازناً مع الأسعار، وتعزز من التوقعات الإيجابية بالنسبة للعديد من المحللين.

وعلى خطى تراجعات البتكوين، سجلت العملات الشهيرة تراجعاً فصلياً ملحوظاً، بقيادة «الإيثيروم» التي فقدت 44% مقارنة بمستويات الربع الأخير من 2024 عندما كانت تتداول عند مستويات الـ 3345 دولاراً، لتنهي الربع الأول من 2025 عند 1870 دولاراً، وسط عمليات تصفية شهدتها سوق العملات المشفرة.

كما تراجعت سولانا على نحو مماثل، بأكثر من 35%، لتتداول بنهاية مارس عند 125 دولاراً، مقارنة بمستويات بين 193 و195 دولاراً بنهاية العام الماضي. وتراجعت دوجكوين بنسبة مماثلة 35%، فيما سجلت XRP أداءً فصلياً مستقراً نسبياً.

وضغطت مخاوف الركود في الولايات المتحدة على سوق «الكريبتو» في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي بالتزامن مع سياسات ترامب التجارية.