ارتفاع جماعي لأسعار العملات المشفرة

شهدت أسواق العملات الرقمية المشفرة، أمس، ارتفاعاً جماعياً في الأسعار بقيادة إيثريوم، التي واصلت مكاسبها لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، عقب صدور بيانات اقتصادية عززت توقعات خفض الفائدة الأمريكية.

وارتفعت بتكوين بنسبة 0.67 % إلى 120530 دولاراً، مقتربة من مستواها القياسي المسجل في منتصف يوليو أعلى 123 ألف دولار.

وزادت إيثريوم بنسبة 4.6 % إلى 4713.10 دولاراً، في طريقها لأعلى مستوى لها على الإطلاق والمسجل في العاشر من نوفمبر 2021 عند 4878.26 دولاراً، بالتزامن مع تزايد تدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق الإيثريوم المتداولة في الولايات المتحدة، إذ جذبت هذه الصناديق نحو 520 مليون دولار، الثلاثاء، وارتفعت الريبل 0.1 % عند 3.293 دولارات، وصعدت الدوج كوين بحوالي 5.1 % إلى 24.69 سنتاً.

في سياق متصل أقرت السلفادور قانوناً جديداً للاستثمار المصرفي، يفتح الباب أمام المؤسسات المالية الكبرى والمستثمرين ذوي الملاءة العالية لتقديم خدمات متقدمة في مجال العملات المشفرة، وعلى رأسها البتكوين.

ويأتي القانون بعد 3 سنوات من إعلان السلفادور البتكوين عملة قانونية، حيث تسعى الحكومة الآن إلى استقطاب رؤوس الأموال الدولية عبر منح تراخيص للمؤسسات التي تمتلك رأس مال لا يقل عن 50 مليون دولار لتقديم خدمات مالية تشمل إصدار السندات، وتنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتداول الأصول الرقمية.

وبحسب التشريعات الجديدة، فإن الوصول إلى هذه الخدمات سيكون محصوراً على ما يعرف بـ«المستثمرين المحترفين»، وهم الأفراد أو الكيانات التي تمتلك ما لا يقل عن 250 ألف دولار من الأموال السائلة، إلى جانب إثبات الكفاءة المالية والمعرفة الاستثمارية.

وتظهر بيانات من منصة «آركهام إنتليجنس» أن حكومة السلفادور باتت تمتلك نحو 6264 وحدة بتكوين، بقيمة تقارب 739 مليون دولار، مقارنة بـ 6160 وحدة في أبريل الماضي.